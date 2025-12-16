台僅23％商品課對等關稅 經長：逾7成屬232範疇、相信可獲較好待遇

經濟部長龔明鑫今說明，台灣出口至美國逾7成是屬於232調查的項目，台灣在此部分較有談判空間，「相信可以受到比較好的待遇」。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕談及台灣僅23%商品被納入美國對等關稅範疇，是美國主要貿易夥伴中最低，被質疑美國關稅新政存有漏洞，經濟部長龔明鑫今說明，並非存有漏洞，而是台灣出口至美國逾7成是屬於232調查的項目，調查尚未出爐，但因台灣在232範疇部分較有談判空間，「相信可以受到比較好的待遇」，同時談判團隊也會盡量去降低對等關稅稅率。

美媒《POLITICO》報導指川普關稅新政存在缺口，目前至少有價值1.7兆美元（約新台幣52.93兆）的進口商品被排除在外，其中台灣被真正課稅的貨品只有23%，是主要夥伴中最低，台灣有約42%商品因雙邊協議獲豁免，還有35%是屬於232國安調查範疇。

請繼續往下閱讀...

媒體詢問是否存有漏洞，龔明鑫今出席「2025大師論壇-詹姆斯.羅賓森」會後說明，台灣出口至美國的貨品逾7成是屬於232調查的項目，目前232調查尚未出爐，尤其是ICT項目，所以那部分就豁免，非ICT項目才課稅，是台灣出口到美國的ICT比重較他國高，「倒不是什麼漏洞不漏洞」。

龔明鑫續說，對等關稅衝擊的產業主要是傳統產業與中小微企業，所以台灣還是要把關稅談好，是降5%還是幾％都是重要議題，「可以降多少我們就盡量去談」，反而232調查項目上，「我們（台灣）是比較有競爭力，談判空間比較大一點，我們相信我們（台灣）可以受到比較好的待遇，因為我們（台灣）對全世界、對美國是有很大的幫助」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法