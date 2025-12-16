自由電子報
Uber攜手優食台灣推出優快送限時好康！ 輸入「這序號」享三趟免運

2025/12/16 14:14

Uber App「優快送」推出限時三趟免費送優惠。（業者提供）Uber App「優快送」推出限時三趟免費送優惠。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕Uber 今（16）日宣布，攜手優食台灣推出即時包裹運送服務「優快送」耶誕限時優惠。即日起至12月25日止，只要在Uber App輸入優惠序號「優快送好禮」，全台16個「優快送」服務城市的用戶即可享有三趟「免運費」優惠。

活動期間，於大台北地區使用「優快送」，還有機會由打扮成耶誕老人的外送合作夥伴親自送件，為佳節增添一份驚喜與溫馨。

根據Uber App數據顯示，2024年耶誕週（12月23日至12月29日）「優快送」使用量較平日成長高達43%，顯示節慶期間消費者對於臨時送禮、交換禮物及派對支援的即時配送需求明顯上升。為回應這波節慶送禮熱潮，「優快送」祭出前所未有的限時免運優惠。用戶只需輸入指定優惠序號，即可在活動期間內享有三次免運優惠，數量有限，兌完為止。

無論是準備交換禮物、緊急補充派對物資，或是傳遞心意給親友，「優快送」都能即時支援各種包裹運送需求。

「優快送」服務範圍遍及北北基、桃竹苗、中彰投、嘉南、高屏及宜蘭地區，透過Uber App由優食台灣媒合的外送合作夥伴提供即時包裹運送服務，滿足日常與商務的多元遞送需求。

使用方式簡單便利，用戶只需開啟熟悉的Uber App，點選「優快送」、輸入寄件與收件地址，即可一鍵完成寄件操作。「優快送」也提供即時追蹤、PIN碼驗證、行程分享等多項安全功能，確保每一份心意安心送達。用戶還能將送件行程分享給最多五位聯絡人，方便對方掌握包裹動態，安心收件。

