談羅唯仁事件 林本堅：英特爾陷危機 台積電量產優勢難撼動

清華大學半導體研究學院院長林本堅（右）今表示，半導體非靠一個人可撐起，英特爾目前陷入很大危機。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕前台積電資深副總羅唯仁疑「帶槍投靠」英特爾，引發台積電提告，清華大學半導體研究學院院長林本堅今表示，半導體非靠一個人可撐起，英特爾目前陷入很大危機，如果英特爾後續產品有使用到台積電的技術，會被追蹤出來，還要證明不是從羅手上取得台積電的技術。

羅唯仁回英特爾是否造成台積電機密技術外洩，林本堅說，半導體技術進展快速，2、3年後就變得很不一樣，即使知道並不表示能做出來，台積電的量產團隊非常很厲害，三星、英特爾也都有很聰明的人，但是很多方面都需要團隊配合，連三星也跟不上台積電了，執行面與團隊的合作都非常重要。

對於羅唯仁退休後迅即回鍋英特爾，還傳出帶走大批機密資料，林本堅說，「我不覺得太奇怪」，透露出他對羅的行事作風似乎有所了解，但他未明說。林本堅認為，一般人都以為羅退休後可享受人生，但每個人有他自己的特性。被問及他之前是否想過要邀請羅到半導體學院任教，林本堅笑回「大概請不動他」，意即台灣的大學薪資比國外或業界低很多。

為強化台灣半導體人才培育與前瞻研究能量，崇越科技今（16）日於台北內湖總部捐贈三座半導體模型予國立清華大學半導體研究學院，協助教學展示與研究推廣。未來5年，崇越科技並每年捐3百萬元贊助清華大學半導體研究學院。

今天上午由崇越科技董事長潘重良與被譽為「浸潤式微影之父」的林本堅共同簽署合作意向書，宣布雙方將展開更深度的產學鏈結，攜手培育下一代高階半導體科技人才。

