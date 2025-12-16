台灣1城市上榜！彭博「2026年全球25大最佳旅遊地」 亞洲6地入選

彭博指台北是「崛起中的美食之都」。（本報資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕計畫好明年要到哪個國家旅遊了嗎？《彭博》16日公布「2026年全球25大最佳旅遊目的地」名單，亞洲共有6個地點入選，台北市名列其中。文章指出，從夜市小吃到米其林星級餐桌，台北正悄悄改寫亞洲美食版圖，台北憑藉新舊交融的飲食文化、高端飯店快速進駐與觀光人潮回溫，躍升為亞洲最受矚目的新興美食之都之一，成為2026年不容錯過的旅遊熱點。

文章提及，這份名單在「高CP值」方面表現亮眼，刻意避開過度觀光與價格失控的熱門地點，轉而推薦那些能輕鬆以每晚500美元以下價格入住高端飯店的目的地。這份名單的彙整歷時1年，蒐集並追蹤來自數百個來源的旅遊新聞，與全球值得信賴的旅遊專家交叉驗證，並派遣記者走在下一波旅遊趨勢的最前線。最終完成的，是這張既新穎又可靠的2026年旅遊藍圖，充滿驚喜，也保證令人滿意。

名單中，共有6個亞洲地點入選，分別為台灣台北市、馬來西亞檳城、印度老虎保護區國家公園、哈薩克阿拉木圖、印尼羅地島，以及位在西亞的中東國家阿曼。

文章指出，台灣的台北是「崛起中的美食之都」，台灣長年在全球美食話題中占有一席之地，從風靡世界的珍珠奶茶，到率先成形、深具特色的現代夜市文化，都是外界認識台灣的重要符號。如今，首都台北正迅速崛起，成為亞洲最令人矚目的新興美食目的地之一。

這座城市的魅力，來自新舊並陳的飲食風景，傳統雞肉飯攤與現代咖啡館、餐廳並肩而立，街角的麵包店甚至同時是藝術展覽空間，形塑出獨特而多元的餐飲生態。

觀光熱度持續攀升。2025年上半年，來台旅客人數較2024年同期成長10%。高端飯店市場同樣蓬勃發展，近期開幕的台北嘉佩樂酒店（Capella Taipei）座落於現代感十足的玻璃高樓中，2026年，台灣首間四季酒店（Four Seasons）也將加入戰局。

餐飲版圖的國際化同樣引人矚目。首爾最受歡迎的燒肉名店「金豬食堂」近期進駐台北；另一張最難訂的位置，則屬於米其林二星餐廳「A」。

名單上其他入選的地點，還包括阿根廷巴雷阿爾（Barreal）、義大利薩丁尼亞（Sardinia）、非洲加彭、美國歐扎克高地（The Ozarks）、希臘群山（The Greek Mountains）、非洲塞內加爾達卡（Dakar）、蘇格蘭賀布里底群島（Scottish Hebrides）、美國德州（Texas）、非洲坦尚尼亞香料島（Tanzania's Spice Islands）、秘魯利馬（Lima）、美國南卡羅來納州查爾斯頓（Charleston, South Carolina）、土克斯及開科斯群島（Turks & Caicos）、奧地利維也納（Vienna）、加拿大洛磯山脈（The Canadian Rockies）、南美洲蓋亞那（Guyana）、法國科西嘉島（Corsica）、墨西哥帝王蝶保護區（Mexico’s Butterfly Sanctuaries）、美國舊金山（San Francisco）以及西班牙埃斯特雷馬杜拉（Extremadura）。

