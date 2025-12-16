AI寫程式安全嗎？專家：Vibe Coding爆紅背後暗藏開發者新噩夢

隨著企業運用「氛圍編碼」（Vibe Coding）加速應用程式開發的趨勢，隱性弱點也被快速累積，這些難以察覺的漏洞極可能成為AI自動化攻擊的跳板。（AI製作示意圖）

〔記者邱巧貞／台北報導〕AI蓬勃發展讓軟體開發效率大幅提升，但同時也讓開發環境暴露在前所未有的風險中，今年爆紅的Vibe Coding（氛圍編碼）同樣帶來新的資安風險。

趨勢科技資深技術顧問簡勝財舉例，最典型的案例，是有一名開發者使用Vibe Coding生成程式碼後，因覺得效果不錯便分享給社群使用。不久後，他卻發現自己的雲端流量暴增、費用飆升，原來AI生成的程式碼將他的API Key直接寫死在檔案中，導致所有使用該程式的人都在呼叫他的雲端服務，等於「公開借用」他的帳號。

相關研究也指出，AI自動生成的程式碼存在安全風險的機率相當高，約有四成以上的程式可能包含弱點，像是憑證外洩、權限控管不足或可被濫用的邏輯缺陷等；換句話說，Vibe Coding雖然大幅提升開發效率，卻絕不代表「寫出來就一定安全」，仍需要專業檢視與資安控管。

此外，供應鏈攻擊也持續演變。除了偽裝常見的開源套件外，有些攻擊者甚至鎖定「已停止維護」的舊軟體，例如2025年就曾出現案例，攻擊者劫持一款已停止更新的注音軟體更新網域，對特定國家的使用者推送「惡意版更新」，以此達成定向攻擊目標。這種做法不僅隱蔽性高，也讓使用者誤以為只是例行更新。

這些現象也凸顯一個事實，AI 讓開發變快，但也讓攻擊變快，開發流程如今成為攻擊者最容易下手的通路之一。

趨勢科技認為，企業未來必須重視的，不只是程式碼安全，更要包含要重視開發流程安全、套件來源完整性、API金鑰與憑證管理、雲端權限與設定安全等，企業必須確保對自身資產的可視性，並選擇以資安治理為核心、以風險預防為導向的資安工具，才能在AI威脅全面擴張的時代下維持真正組織韌性。

