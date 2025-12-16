急單帶動科技業大買廠房 全年交易額達623億元

第一太平戴維斯董事長黃瑞楠表示，今年科技業買進商用不動產金額累積達613億元，連續3年成為最大買家。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕急單效應帶動產線需求持續擴增，促使科技業大買廠房，根據商仲業者統計，今年截至15日為止，全台廠房交易金額高達623億元，交易規模為統計以來年度第二高，且占整體商用不動產交易總額比重約42%，買家主要來自半導體、電子零組件等產業，尤其半導體產業買進金額便占高達5成。

根據第一太平戴維斯統計，今年大型商用不動產交易金額達1051億元，即便年減幅約8%，但仍高於10年均線的1306億元，可看出年初美國關稅議題的衝擊並不大。

第一太平戴維斯董事長黃瑞楠表示，今年科技業買進商用不動產金額累積達613億元，連續3年成為最大買家，買進類型偏好既有廠房或新建廠辦，希望能快速投產。

進一步觀察今年科技業購置工業不動產交易中，有8成都集中在科學園區或產業園區內，顯示有完整基礎設施的工業園區能降低自行建置基礎設施的成本、加速建廠時程並減低不確定性，仍最受產業青睞，特別是AI發展熱潮下，電力供應強度與穩定度將成買方評估重點。

建商購地保守 全年買不到1千億元

反觀土地買氣則明顯衰退，全年累積達1592億元、年減幅約34%，主因是建商獵地態度保守，尤其今年第二至四季，建商獵地金額明顯下滑，合計僅435億元，還不及第一季單季高達527億元。

展望2026年，黃瑞楠認為，在全球AI產業熱度不減，主計處預估在外銷訂單拉升下，預期明年商用不動產市場將會延續今年走勢，半導體、電子零組件等出口強勁產業將持續擴大在台灣生產量能。

而後續商用不動產交易重點將聚焦在科技產業群聚性、建物規格、電力供給等多方面，尤其新竹與台南的科學園區與周邊產業園區，是科技業拓點的優先選項。

