林本堅：各國建半導體自主供應鏈 全球人才荒加劇

〔記者洪友芳／新竹報導〕清華大學半導體研究學院院長林本堅今（16）日指出，少子化與博士生不足等人才短缺不只是台灣半導體業的隱憂，全球因地緣政治崛起，許多國家都想建立半導體「一條龍」的自主供應鏈，若有3-4個國家都要這樣發展，預估所需人才可能是目前預估缺口的15倍，人才短缺更加嚴重，各國恐難達成目標。

半導體材料通路商崇越（5434）捐贈3座半導體模型給清華大學半導體研究學院，今上午舉行捐贈典禮儀式，林本堅受訪針對人才短缺、AI的發展、摩爾定律、地緣政治等問題提出他的看法。

林本堅認為，半導體市場總量不變，但若被瓜分2個國家各自運作，企圖複製完整的半導體產業鏈，結果只是將同一塊市場分成兩半，企業會失去應有的利潤，並不利於持續投資建廠，對各方都不利。

林本堅指出，台灣少子化導致人才逐年減少，學生多在碩士畢業即就業，博士生不足成為隱憂，未來恐缺師資。教育部與學校可提升獎學金與待遇，但仍難與業界薪資競爭。他並指出，台灣教授薪資遠低於國際與業界，建議推動「雙軌制」，讓業界專家以業界水準薪資任教，以留才補位。

對於摩爾定律發展是否已到極限，林本堅表示，摩爾定律有兩種，物理微縮確實接近極限，再縮小的成本會過高；他提出「經濟摩爾定律」，重點是下一代產品更吸引人，微縮空間雖小，但以新方法打開思維，半導體仍有很大發展。

AI對半導體產業影響為何？是否可解決人才缺口？林本堅認為，AI正面影響有二，其一創造大量晶片需求，對台積電等公司有利；其二可輔助製程研發。但AI也有兩大危機，一是年輕人過度依賴AI、喪失獨立思考，被困在AI框架；二是AI倫理問題，不能成為壞人的工具。他說，他最近出題要求學生用AI寫報告，並找出AI中的錯誤。

