美國放寬金融監管 PayPal申請成立銀行

PayPal週一（15日）表示，公司已提出執照申請，擬在美國成立銀行。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕支付平台PayPal週一（15日）表示，公司已提出執照申請，擬在美國成立銀行，未來將能夠向小型企業提供貸款，這是川普政府對金融業監管態度更為寬鬆的情況下，最新一家試圖藉此獲利的金融科技公司。

綜合外媒報導，PayPal執行長克里斯（Alex Chriss）聲明表示，對於努力壯大發展的小型企業而言，獲得資金仍是一大阻礙。成立PayPal銀行將強化公司業務，並提升效率，使PayPal能夠更好地支持美國各地小企業的成長和機會。

請繼續往下閱讀...

PayPal銀行執照的申請將交由美國聯邦存款保險公司（FDIC）和猶他州金融機構部門一起審查。

PayPal創立於1998年，由馬斯克（Elon Musk）、提爾（Peter Thiel）等知名科技大老所成立。自2013年以來，PayPal已向全球超過42家企業客戶提供超過300億美元（約新台幣9459億元）的貸款和資金。

多家加密貨幣公司和新型銀行接連在今年進入銀行業，也有一些機構申請特許權，以便最終發行穩定幣。

美國通貨監理局（Office of the Comptroller of the Currency）的古爾德（Jonathan Gould）表示，更多新的選擇進入聯邦銀行業，對於消費者、銀行業和經濟都有好處。他們為消費者提供新的產品、服務和信貸來源，並確保銀行體系充滿活力、具有競爭力和多元化。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法