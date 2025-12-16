國際油價連跌不止！俄烏和談現曙光 原油供應過剩壓力全面浮現

國際油價週一（15日）走跌。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕國際油價週一（15日）走跌，由於投資人一方面衡量美國與委內瑞拉緊張局勢升高所引發的供應干擾，另一方面又顧慮市場供給過剩，以及潛在的俄烏和平協議可能帶來的影響。

美國紐約西德州中級原油期貨下跌 62 美分，跌幅 1.08%，收每桶 56.82 美元。

布蘭特原油期貨收盤下跌 56 美分，跌幅 0.92%，收每桶 60.56 美元。

2大原油期貨合約上週均下挫逾 4%，主要受到市場預期 2026 年全球原油供應將出現過剩的影響。

根據航運數據、相關文件與海事消息人士指出，自美國上週扣押一艘油輪，並對與委內瑞拉進行業務往來的航運公司與船隻祭出新一輪制裁後，委內瑞拉的原油出口量已大幅下滑。

市場正密切關注事態發展及其對原油供應的影響。《路透》日前報導，美國計畫在扣押油輪後，攔截更多載運委內瑞拉原油的船隻，以加大對委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）的施壓力道。

委內瑞拉國營石油公司 PDVSA 週一表示，公司遭遇網路攻擊；隨著緊張情勢升高，原本準備前往當地裝載原油的油輪也已掉頭返航。

PVM 分析師伊凡斯（John Evans）指出：「上週原油價格的持續走低，並在主要期貨市場創下單月新低，若不是美國針對委內瑞拉進一步升高施壓，可能會導致更加明顯的油價跌勢。」

不過，大量原油已運往委內瑞拉最大的原油買家中國，加上全球整體供應充裕與需求疲弱，在一定程度上緩衝了油輪遭扣押所引發的供應中斷衝擊。

美國主導的俄烏和平談判出現進展，也在週一進一步壓抑油價走勢。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）上週日（14日）在柏林與美國特使進行長達 5 小時的會談期間，提出願意放棄加入北大西洋公約組織（NATO）軍事聯盟的目標。第二輪會談已於週一結束。

烏克蘭國家安全與國防委員會秘書烏梅洛夫（Rustem Umerov）在週一會談後於社群平台 X 發文表示：「過去兩天的烏美談判具有建設性且富有成果，已取得實質進展。」

潛在的和平協議最終可能促使俄羅斯原油供應增加，而俄羅斯目前仍受到西方國家的制裁。

市場對供給過剩的預期升溫同樣對油價構成壓力，中國疲弱的經濟數據亦雪上加霜。中國 11 月工業生產增速放緩至 15 個月低點，零售銷售則創下自 2022 年 12 月以來最弱增幅。

摩根大通（J.P. Morgan）商品研究部上週六（13日）在一份報告中指出，2025 年的原油供給過剩情況，預料將在 2026 年與 2027 年進一步擴大，因全球原油供應的成長速度，預計在 2026 年前將是需求成長的3倍。

瑞銀（UBS）分析師史陶諾瓦（Giovanni Staunovo）表示：「風險趨避情緒升溫、美股走低，加上中國經濟數據不如預期，這些因素都對原油價格不利。」

