崇越新大樓108片矽晶圓呈現巧思

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體材料通路商崇越科技搬遷新大樓，一樓的接待大用自家的108片矽晶圓設計成公共藝術展示品，非常搶眼且特別。

崇越表示，設計師將108片矽晶圓懸浮於空中，靜靜繞行於象徵永恆的莫比烏斯環（Mobius Strip）軌道，輕盈旋轉，節奏如詩。從摩爾定律的脈動啟程，與宇宙秩序共舞，展開一場由原子微觀至銀河宏觀的壯闊巡禮。

崇越科技指出，「108」在東方文化中，象徵圓滿與潔淨；在宇宙尺度中，太陽與地球的距離約為太陽直徑的108倍；在數學中，可被多個質數因子整除，是秩序與和諧的代表；在哲學中，象徵執念的循環與契機。在東方思想與實踐中，這個數字蘊含了生命的多樣與多變。

懸浮的矽晶圓是崇越科技的核心象徵，是資訊流動的關鍵載體，承載著邏輯運算與精密製程的尖端技術。藝術家透過精準的排列組合，以及對角度與美感的敏銳試算，讓理性的材料在秩序與創意中交織，呼應不同尺度的環狀流動，構築出科技與藝術的場域。地面的反射鏡體延伸出無限空間，映照觀者的身影，也映照出科技與人文對話的深層意境，在有形與無形之間，開啟一場關於永恆的提問。

科技源自人性。崇越科技表示，「崇尚完美，追求卓越」，不僅是公司的企業精神，更是一種面向未來的價值選擇。在追求極致的同時，崇越也關注永續與優質生活的平衡，致力於智慧、健康與共生的和諧秩序。大膽支持創意，真摯落實每一份藝術的重量，讓美的共創成為佳話也成為啟發。

