冬天通勤族必看！UNIQLO防風刷毛外套獲日網狂推：騎車也不冷

UNIQLO（優衣庫）是日本代表性的全球時尚品牌。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕UNIQLO（優衣庫）是日本代表性的全球時尚品牌，以簡約設計、高品質、親民價格為特色，受到許多人喜愛。日本媒體近日指出，UNIQLO的「防風刷毛雙面連帽外套」（ウインドプルーフフリース リバーシブル フルジップパーカ）因為其防風、保暖的特性，正受到消費者好評，大讚「因為完全不透風，騎腳踏車也不會冷」、「暖到幾乎會流汗」。

日媒指出，UNIQLO的「防風刷毛雙面連帽外套」在日本原售價為4990日圓（約1031元新台幣），是件能讓寒冷季節變得更加舒適的刷毛外套，該款外套採用具防風、防潑水機能的高機能材質，能有效阻隔冷風侵襲，即使遇到小雨也能將水珠彈開，內面為保暖且親膚的微米刷毛材質，且可反穿成刷毛面外露的雙面設計，展現不同風格。

袖子採用插肩袖設計，讓手臂活動更加順暢，即使在較為動態的場合也能保持舒適，下襬附有調節扣，可依需求調整，防止冷風灌入，是相當貼心的一項設計。

在UNIQLO官方網站上，可看到各種使用者回饋：「在風很大的日子穿也完全不會透風，非常暖和」、「暖到幾乎會流汗」、「因為完全不透風，騎腳踏車也不會冷」、「一次買了2件，外出或當居家服都在穿」等好評不斷。

報導提到，如果想找其他人氣外套選擇，adidas的羊羔毛寬鬆刷毛外套（ボア ルーズフィット フルジップジャケット）也很推薦，這是採用聚酯纖維製成的合成刷毛材質，輕盈保暖，並帶有柔軟蓬鬆的觸感。不僅適合日常外出購物，在家穿著也十分合適，是一款能輕鬆搭配各種風格的外套。

而L.L.Bean的女款高絨毛刷毛全拉鍊外套（ウィメンズ ハイパイルフリース フルジップジャケット）也一樣受歡迎，該款外套材質為 100% 聚酯纖維，輕量且保暖，並可直接放入洗衣機清洗，十分適合日常穿著。將拉鍊拉至最上方時，較高的立領設計能完整包覆頸部，有效阻擋冷風侵入。整體剪裁俐落，也相當適合當作羽絨外套內層搭配穿著。

UNIQLO的「防風刷毛雙面連帽外套」（ウインドプルーフフリース リバーシブル フルジップパーカ）正受日網好評。（圖擷取自UNIQLO官方網站）

