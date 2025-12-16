不是羽絨外套！UNIQLO冬季必備單品是「3990日圓」圓領毛衣 達人讚針織衫精品

UNIQLO冬季必備單品是「3990日圓」的羊羔絨圓領毛衣，達人讚針織衫精品。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕UNIQLO（優衣庫）是輕鬆拓展時尚視野的可靠時尚之選，隨著年末臨近，你是否還在為年終派對、聖誕節穿搭苦惱呢？時尚達人表示，若要推薦優衣庫的冬季單品，那非羊羔絨圓領毛衣莫屬，雖然這些年來產品有所改進，但今年3990日圓的這款「羊羔絨圓領毛衣」，其寬鬆肩部設計，即便色彩鮮豔，也能輕鬆駕馭，堪稱「針織衫精品」。

《YAHOO!JAPAN》報導，優衣庫專家兼編輯伊藤真知表示，雖然這些年來羊毛針織衫有所改進，產品名稱也略有變化，但我第1次購買這件針織衫是在2019年，它已經連6年成為我冬季的必備單品。

優衣庫提供各種材質的針織衫，例如美麗諾羊毛、羊絨和舒芙蕾絲，但3990日圓的「羊羔絨圓領毛衣」，是本季男士系列獨有的單品。

男士針織衫的顏色通常比較時尚低調，這是女士針織衫所不具備的，即使是亮色，也往往需要搭配柔和的色調才能駕馭。然而，羊羔絨針織衫的質地卻讓顏色顯得更加柔和，加上男裝特有的寬鬆廓形，使得即使是鮮豔的色彩也能輕鬆駕馭，即使是不習慣穿亮色的人也能輕鬆駕馭。

我強烈推薦芥末黃，它不僅襯托膚色，還能提振精神。當然，綠色和紫色等其他流行色也很不錯，選擇你最喜歡的顏色吧！

這款針織衫雖然是經典的圓領設計，但其插肩袖從領口到腋下呈斜裁，略微落肩的肩部設計更顯纖細，是肩寬人士的理想之選。選擇藏青色或深灰色，更能凸顯身材苗條！

領口和袖口採用厚實的羅紋設計，單穿就非常出彩，但顏色較暗沉的款式有時會顯得有些單調……這時，內搭1件白色T恤就能增添幾分時尚感！

