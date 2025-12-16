台灣有好市多要搬家 不是台中、而是「起家厝」老店

台中南屯好市多（圖）連續多年全球營業額最高。（記者黃旭磊攝）

〔記者黃旭磊／台中報導〕好市多（Costco）行長瓦克里斯（Ron Vachris）在最新財報提到，2026會計年度排定包括台灣等5項「遷址升級」計畫，外傳台中市剛宣布於西屯區精機舊廠有新店要開，可能有廠家異動，對此，好市多台灣區證實，是1997年台灣第一家店-高雄店要搬家，這家店最早是與高雄大統集團合資開設，粉絲格外不捨。

台中市長盧秀燕4日證實，台中精機舊廠基地地主向市府提送用地變更申請，後續仍需報請內政部審查，最終結果將由好市多對外公布，間接證明台中第三家店就要開在西屯區，也一度傳出有門市將搬遷，後經證實是高雄店要搬家。

好市多表示，持續透過展店與全球採購來降低成本、回饋會員，這是公司一貫且長期的方向，也會積極評估合適據點，並依相關規範與政府單位密切合作推動後續作業，至於高雄店陪伴會員走過近28年，新址位於亞洲新灣區80期重劃區，確切開幕時程尚未定案。

目前，台中市規劃有3家好市多，分別位於南屯、北屯及規劃中的西屯，與新北市並列全台最多好市多縣市，而南屯店年度業績長年蟬聯全球營業額最高，北屯店也排進全球前十，顯見中台灣消費實力。

