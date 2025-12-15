中國業績寒冬 瑪莎拉蒂Grecale純電版砍240萬出清

隨著中國經濟持續走低，加上國產電車大打價格戰，外國豪車在中國市場遭遇「業績寒冬」，義大利豪華汽車品牌瑪莎拉蒂Grecale純電版售價從89.88萬元人民幣狂降至35.88萬元，等於砍價54萬元（新台幣240.5萬元）。（路透示意圖）

〔編譯盧永山／綜合報導〕隨著中國經濟持續走低，加上國產電車大打價格戰，外國豪車在中國市場遭遇前所未見的「業績寒冬」，義大利豪華汽車品牌瑪莎拉蒂Grecale純電版售價從89.88萬元人民幣（下同，新台幣400.2萬元）狂降至35.88萬元（新台幣159.7萬元），等於砍價54萬元（新台幣240.5萬元）。

據博雅天下旗下微信公眾號「每日人物」12月14日報導，瑪莎拉蒂自2017年攀上銷量巔峰後，短短8年間在中國市場的年銷量從破萬輛，已滑落至月銷不足百輛的慘狀。

請繼續往下閱讀...

瑪莎拉蒂母公司斯泰蘭提斯集團（Stellantis）的財報顯示，2022年到2024年期間，瑪莎拉蒂在中國市場的銷量持續下滑，2024年全年只賣了1209輛。中國乘用車市場信息聯席會（中國乘聯會）的數據顯示，截至2025年第一季，瑪莎拉蒂在中國的銷量僅277輛，年減32%，創近年來新低。

斯泰蘭提斯前執行長塔瓦雷斯（Carlos Tavares）曾公開承認，瑪莎拉蒂品牌正面臨財務困境，處於虧損狀態。

為了搶救在中國市場的銷量，今年6、7月份，瑪莎拉蒂Grecale純電版首次大幅降價。重慶1家瑪莎拉蒂門市的銷售員孔溪透露，2023年版Grecale（燃油版）的落地價普遍在70幾萬元，那時店裡1個月只能賣5、6輛，這一輪降價幾乎是在去年的基礎上打了對折。

上海瑪莎拉蒂1門市銷售員范偉也表示，收到廠家通知，要求儘快處理2023年版Grecale純電版的庫存，他隨即把降價海報發到社群媒體上。

瑪莎拉蒂粉絲蘇秋表示，在社群平台上刷到瑪莎拉蒂的降價訊息時感到非常吃驚，「瑪莎拉蒂在我心裡一直是超豪華品牌，沒想過有一天我也能觸碰到」。最終，蘇秋對比了佛山、上海等地多家4S店價格，選擇在價格最划算的河北石家莊1家店下單，空車36萬元（新台幣160.3萬元），選配3萬多元，加上保險，落地價約41萬元（新台幣182.6萬元）。

令銷售人員意外的是，11月瑪莎拉蒂又開啓了新一輪降價。瀋陽1家經銷商的銷售員發動態消息指出，Grecale純電版降價。據報導，瑪莎拉蒂2020年正式開啟電動化轉型，Grecale純電版作為電動化戰略的重要車型，於2024年才推向中國市場。

在山東1家瑪莎拉蒂4S店做銷售的劉軍表示，Grecale純電版官方指導價89.88萬元，降價後裸車價格只要35.88萬，等於暴降54萬元，這價格比二手市場還便宜，不過數量不多，國內總共不足100台，很快就賣光了。

劉軍坦言，事實上，瑪莎拉蒂只生產了這一批Grecale純電版，因為一直壓著庫存沒賣完，之後大概率也不會再生產。

瑪莎拉蒂的困境是外國豪華品牌在中國市場的縮影，包括賓利、藍寶堅尼，甚至保時捷，都在中國市場感受到前所未有的涼意。

中國乘聯會數據顯示，今年前三季傳統豪華汽車品牌累計銷量年減10.9%，市占率也創下10.5%的新低；其中，保時捷在中國市場的銷量年減26%，曾占據豪華汽車市場近8成市占率的BBA（賓士、寶馬、奧迪）縮水至不到4成。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法