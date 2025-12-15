一件二手Levi's夾克1小時內780萬元售出 日本復古市集熱度噴火

一件二手的Levi's牛仔夾克售價高達3850萬日圓（含稅，約台幣780萬元）賣出，圖為老闆展示同款的衣著。（取自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕讀賣新聞周一（15日）報導，在橫濱的復古市場中，一條二手的Levi's牛仔褲在1小時內以780萬元賣出，引起矚目，也凸顯二手服裝的熱度正在持續攀升。

VCM復古市集於11月2日至3日在橫濱市西區Pacifico Yokohama舉行。來自日本各地的約150家店鋪齊聚一堂，其中包括二手服飾店和雜貨店。會場不僅擠滿了年輕男女，還有不少老人和外國遊客。

請繼續往下閱讀...

無論是一件價值近4000萬日圓（台幣800萬）的牛仔外套，或是一件價值超過80萬日圓的T恤（台幣80萬元）都引起買家的關注。

11月在橫濱舉辦的一場二手服飾交易會上，一系列商品的價格令人咋舌。甚至在交易會開始前，人們就已經在會場外排隊。二手服裝的熱度正在持續攀升。

一位來自埼玉縣的31歲女上班族興奮地說：「人太多，二手衣服也太多，真是讓我大吃一驚。二手衣服的魅力就在於，你永遠只能遇到全新的衣服。你可以穿上別人沒有的時尚單品。」

現場也有許多售價低於1萬日圓（台幣2千元）的二手服裝，但最貴的是一件由新潟復古店Mushroom出售的Levi's牛仔夾克，售價高達3850萬日圓（含稅，約台幣780萬元）。據報導，一位日本牛仔愛好者在活動開始不到一小時就將其購得。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法