六大核心戰略產業放款 前10月突破「年度目標」3800億

根據金管會統計，本國銀行六大核心戰略產業放款，前10月突破「年度目標」3800億元，達4178億元。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕根據統計，今年10月底，本國銀行對六大核心戰略產業放款餘額為新臺幣8兆3153億元，雖然較上月減少454億元，但仍比2024年12月底的7兆8975億元、增加4178億元，並且，占第四期預期成長目標3800億元之109.95%，持續超過今年全年設定目標、也就是保持超標。

對此，銀行局副局長王允中表示，鼓勵本國銀行在兼顧風險控管原則下，積極對六大核心戰略產業辦理授信。

請繼續往下閱讀...

所謂「6大核心戰略產業」是台灣政府推動的重點政策，包含「資訊及數位」、「資安卓越」、「臺灣精準健康」、「國防及戰略」、「綠電及再生能源」、「民生及戰備」這六大產業。

金管會指出，截至今年10月放款餘額為8兆3153億元，較去年12月底的7兆8975億元，增加4178億元。

首先，考量近期國際情勢變化且銀行辦理放款業務有其延續性，為提高六大核心戰略產業競爭力及協助產業取得營運資金，金管會今年度持續推動「獎勵本國銀行辦理六大核心戰略產業放款方案」，第4期實施期間自2025年1月1日至2025年12月31日止，並於今年4月10日訂定對六大核心戰略產業之放款成長目標值為3800億元。

其次，根據統計，六大核心戰略產業放款餘額最多的前三大產業，分別為「民生及戰備產業」4兆1513億元、其次為「國防及戰略產業」3兆5972億元，再其次為「綠電及再生能源產業」3兆1902億元。

再者，就個別銀行來看，六大核心戰略產業放款餘額最多的前五大銀行，清一色都是「公股銀行」，分別為臺灣銀行、合作金庫銀行、第一銀行、兆豐銀行及華南銀行。

此外，若以產業別來看，六大核心戰略產業增加放款的前三大產業，以「國防及戰略」增加2820億元最多、居冠；其次為「資訊及數位」增加2443億元；再其次為「綠電及再生能源」則增加1584億元。

至於放款餘額變動主要因素，銀行局表示，經洽銀行詢問原因，表示多數廠商因產業特性、生產週期或資金成本等因素，經綜合考量而調整短期借款、資金用途為一般週轉金所致。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法