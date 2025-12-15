人民幣升值也無用？國銀人民幣存款餘額連4降

儘管近期人民幣匯率走勢強勁，今日在岸價已升破7.05兑1美元價位，創下14個月新低，但仍難吸引投資人青睞。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕儘管近期人民幣匯率走勢強勁，今日在岸價已升破7.05兑1美元價位，創下14個月新低，但仍難吸引投資人青睞。根據中央銀行統計，11月國銀人民幣存款餘額續降至1159.33億元（單位為人民幣，以下省略）、已連4個月減少，並創下5月以來新低。

央行官員表示，11月外匯指定銀行（DBU）人民幣存款餘額為863.2億元，較10月減少22.14億元，主因法人戶支付國內外幣計價的投資款項。

請繼續往下閱讀...

至於11月國際金融業務分行（OBU）也較10月減少6.47億元，降至296.13億元，則是因為法人匯出至中國支付貨款所致。

值得注意的是，雖然人民幣近期表現相對亮眼，但從DBU帳戶來看，個人戶人民幣存款已連續3個月減少，顯示升值效應仍難以提振投資與存款意願。

央行官員分析，關鍵原因在於人民幣定存利率持續下探，吸引力明顯不足。以目前各銀行優存方案來看，1個月期定存以永豐銀行4.2%利率最高，但須搭配多項條件；3個月與6個月期定存最高利率分別僅1.4%、1.5%，皆由高雄銀行提供，整體水準甚至不及已降息3次的美元定存。

回顧歷史，自央行2013年開辦人民幣業務以來，國銀人民幣存款曾一度風光，但2018年後出現明顯轉折。至今人民幣存款餘額已連續8年下滑，從高峰時期逾3000億元，縮水至今年以來多徘徊在1100億元左右，規模蒸發超過一半，顯示人民幣在國內金融市場的吸金效應已大不如前。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法