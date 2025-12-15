2025亞洲技能競賽臺灣隊奪牌創新高 勞長：成為產業人才橋樑

2025亞洲技能競賽臺灣隊奪牌創新高 ，今舉行頒獎典禮，勞動部部長洪申翰（右7）、勞動力發展署署長黃齡玉（左5）與全體國手合影。（勞動部提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕2025亞洲技能競賽我國代表隊表現亮眼，勇奪22面金牌、9面銀牌、5面銅牌及2項優勝，勇奪本屆得牌總冠軍，成果豐碩。為嘉勉國手及裁判長在培訓期間的辛勞，勞動部今（15）日舉辦頒獎典禮。勞動部部長洪申翰親自出席，感謝團隊的努力與付出，並與國手們共同分享榮耀。

洪申翰致詞時感謝所有選手家長、指導老師、培訓團隊，以及長期贊助支持的企業，因為有全體合作夥伴的支持與協助，才能在技能競賽中創下此優異成績。洪申翰表示，勞動部接下來更重要的任務，是要讓願意投入技能發展的好手們，在未來都能走得順暢，並發揮更大的價值。亞洲技能競賽不僅是場競賽，更是對接未來產業技術發展的關鍵，希望產業界夥伴未來能一同投入合作，讓競賽成為產業人才的橋樑，也讓產業成為優秀選手發展的舞台，共同為臺灣的經濟與產業帶來更多貢獻。

亞洲技能競賽由亞洲技能組織（WorldSkills Asia,WSA）主辦。WSA 由阿拉伯聯合大公國發起並於2018年成立，目前共有30個會員國，我國亦為創始會員之一。

勞動部指出，2025亞洲技能競賽是我國繼1993年在臺北舉辦第32屆國際技能競賽後，睽違32年，再次取得國際性技能競賽主辦權，不僅展現我國長期深耕人才技能培訓的成果，更獲得亞洲各國的高度肯定。11月27日至29日於臺北南港展覽館舉行的3天賽事中，我國共派出49位國手參與44個職類競賽，其中包括青年組36個職類40位國手、青少年組6個職類7位國手，以及青年組表演賽2個職類2位國手，與30個參賽國、逾300名選手同場競技，角逐金牌。

本屆我國代表團最終在30個參賽國中得牌數名列第一名，蟬聯亞洲賽二連冠的佳績。勞動部將頒發獎助學金以嘉勉國手，青年組金牌12萬元、銀牌6萬元、銅牌4萬元；青少年組金牌3萬元、銀牌1萬5千元、銅牌1萬元，總計發出664萬元獎助學金。期望透過此鼓勵，讓國手們持續精進技術，並促使社會更加重視職業技能與技術訓練。

