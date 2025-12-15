年輕刷卡族逾6成因優惠而換卡 JCB：2026年「3大主場」權益升級

來自日本的支付品牌JCB今（15）日宣布，針對旗下「晶緻卡」與「極緻卡」，2026年全面升級持卡權益。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕來自日本的支付品牌JCB 今（15）日宣布，針對旗下「晶緻卡」與「極緻卡」，2026 年全面升級持卡權益，將鎖定「餐飲」、「購物」與「旅遊」3大生活場景，以「更實用、直覺、生活化」為核心，主打回饋規則簡化、門檻降低，以更貼近日常使用情境的方式，強化對年輕族群的吸引力。

JCB 引用最新《2025 JCB 消費洞察報告》指出，台灣年輕族群使用信用卡的行為，已有集中於餐飲、購物與旅遊等3大類型的趨勢。其中，超過7成消費者在申辦信用卡時最重視優惠內容，20多歲族群更有6成以上，會因權益設計而考慮更換信用卡，更有超過5成會逐一比較服務細節，顯示年輕族群對權益規則與便利性的敏感度更高，「簡單、清楚、好用」已成為新世代持卡決策的關鍵。

有鑑於多數年輕消費者認為，「餐飲優惠」是最能立即提升刷卡動機的關鍵，JCB 2026 年大幅擴充合作品牌與優惠內容。晶緻卡鎖定日、韓系餐飲與日常外食需求，提供指定品牌即刷即折、吃到飽餐廳同行優惠，及認知度突破4成的「星巴克指定飲品半價」等回饋；極緻卡則主打頂級餐飲與重要聚會場合，結合頂級日料與五星級飯店餐廳，提供平日晚餐兩人同行6折及專屬禮賓訂位服務。

在生活購物與交通整合上，JCB 將日系品牌網購、國內娛樂體驗、計程車與通勤支付納入權益設計，包括指定日系品牌購物滿額回饋、Klook 國內玩樂體驗現折、LINE GO TAXI 搭車優惠，以及辨識度最高的「悠遊卡自動加值 10% 回饋」，強化信用卡在日常生活中的使用黏著度。

旅遊權益方面，JCB 同步升級亞太與頂級旅遊服務。晶緻卡整合機場接送、日韓航線機票與亞太旅遊平台優惠，鎖定短天數與城市旅遊需求；極緻卡則提供尊榮車款機場接送、免費機場貴賓室，並於 2026 年新增全球奢華飯店與星野集團住宿禮遇，以及日本銀座專屬貴賓室使用權，擴大頂級客群的服務。

