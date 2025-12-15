焦點股》華通：搶搭太空AI資料中心風潮 帶量急拉

華通在低軌衛星領域佔有一席之地。（公司提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕馬斯克打造「太空AI資料中心」，準備運用升級的星鏈 （Startlink）衛星，處理AI運算任務，他更指出旗下SpaceX有望最快於2026年啟動IPO，今日低軌衛星相關太空概念股股價全面噴出，HDI板龍頭華通（2313）為低軌衛星供應鏈主要PCB供應商，今日股價應聲大漲，創下波動新高。

截至12:46分左右，華通股價大漲5.15%，暫報89.8元，成交量逾4.21萬張，超越上個交易日全天的1.24萬張。

請繼續往下閱讀...

全球低軌道衛星產業仍處於新技術領域的發展初期，參與供應鏈的廠商數目相對有限，尤其太空產業的技術門檻相當高，華通很早就在衛星用板投入研發與生產，並與客戶合作近10年，在供應鏈的領導地位相當穩固。華通指出，除了原有的衛星主力客戶外，第二個衛星客戶也在今年完成數批低軌道衛星發射，布建超過100多顆天上衛星。在新客戶效應加上新產能的加持之下，除了整體LEO低軌道衛星營收維持高檔之外，天上衛星板佔比的增加，有助產品結構持續優化。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法