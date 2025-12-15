丈夫年賺300萬「她爽當全職主婦」 24年後卻「見一幕」超崩潰急找工作

日媒以真實案例揭示，當家計長期由單一方掌控，一旦收入結構出現劇烈變化，家庭往往來不及應對。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕原本被外界視為「人生勝利組」的家庭，卻在退休前夕瞬間翻盤。日本一名年收入曾高達1500萬日圓（約新台幣300萬元）、任職大型企業的61歲男子，在某個夜晚向妻子遞出存摺時，帳戶餘額只剩下120萬日圓（約新台幣24萬元），讓結婚24年、長期未參與家計管理的妻子當場愣住。高收入光環褪去後，這個看似穩固的家庭，才發現早已站在財務崩塌的邊緣。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，49歲的吉永美香（化名）24年前透過朋友介紹，嫁給年長12歲、任職於大型企業的孝一（化名）。結婚當時，孝一的年收入約1000萬日圓（約新台幣200萬元），之後更一度攀升至1500萬日圓。穩定的高薪，讓夫妻過著外界稱羨的生活，兩名女兒皆就讀私立學校，美香也在婚後成為全職家庭主婦，長達24年未曾實際掌握家中財務狀況。

然而，現實卻在她毫無察覺的情況下急轉直下。孝一55歲迎來日本企業常見的「職務退休」，卸下管理職後，收入立刻縮水約4成。隨後公司經營惡化，薪資持續下滑，60歲轉為約聘員工後，年收入僅剩約450萬日圓（約新台幣90萬元）。但為了維持「可靠丈夫」的形象，他始終選擇隱瞞，家庭支出水準卻未同步調整。

直到退休金大多用於償還房貸、存款幾乎見底，孝一才在走投無路下向妻子攤牌。當美香看到帳戶裡僅剩120萬日圓時，才第一次意識到，自己以為的「安穩人生」，其實早已悄悄透支。

更殘酷的是，這並非短期危機。小女兒距離大學畢業仍有3年，房貸也尚未完全結清，孝一未來可領取的年金預估每月約18萬日圓（約新台3.6萬幣元），與過去的高收入生活落差極大。突如其來的現實，迫使夫妻立刻縮減開支，美香也開始積極尋找薪資更高的工作，甚至考慮出售房產止血。

專家指出，這類案例在高收入家庭並不罕見。當家計長期由單一方掌控，另一方缺乏基本財務資訊，一旦收入結構出現劇烈變化，家庭往往來不及應對。真正的風險，不在於收入下降本身，而是長期對財務狀況「視而不見」。這起案例也再次提醒，所謂的「經濟安全」，從來不只是帳面上的高收入，而是夫妻之間是否能共同掌握現實、及早調整生活節奏。否則，再亮眼的年收數字，也可能只是延後爆炸的倒數計時器。

