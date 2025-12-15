台股收盤》台積電、華邦電等權值股翻車 指數收跌331點

台積電、華邦電等權值股翻車，指數收跌331點。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕投資人拋售科技股，美費半指數上週五重挫逾5%，亞股週一跟進大跳水，韓股一度跌逾2%，日股也一度跌845點，摜破50000點大關，台股則在台積電開盤大跌30元，指數跌78.23點，以28119.79點開出，在華邦電、南亞科、鴻海、台光電、台達電等電子權值全面下挫，加上金融與傳產也全面拉回，在逾千家上市櫃下跌，指收數開低走低，跌逾500點，測27684點，所幸，在軍工、鋼鐵、航運、水泥等傳產，及金融救援下，指數跌勢收斂，終場跌331.08點，收27866.94點，成交量4367億元。

前10大成交額跌多漲少，台積電跌30元，收1450元，成交額374.84億元，排名第1；華邦電跌3.5元，收71.1元，成交額302.81億元，排名第2；聯發科漲15元，收135.37億元，排名第3；華城跌5元，收802元，成交額111.35億元，排名第4；華東漲0.9元，收55.5元，成交額111.35億元，排名第5。

請繼續往下閱讀...

智邦漲55元，收1210元，成交額102.44億元，排名第6；鴻海跌5.5元，收221.5元，成交額91.61億元，排名第7；波若威跌11元，收388元，成交額86.05億元，排名第8；尖點漲4.5元，收167元，成交額77.45億元，排名第9；群聯以平盤1125元作收，成交額75.42億元，排名第10。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法