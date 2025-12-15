亞股集體跳水！韓股跌1.84%，日股下殺668點。（示意圖，彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕投資人拋售科技股，美費半指數上週五重挫逾5%，亞股週一跟進大跳水，韓股一度跌逾2%，日股也一度跌845點，摜破50000點大關，不過，在美期指亞洲交易盤反彈走揚，日韓股跌勢收斂，日股守住50000點大關，但終場仍跌668點，而南韓綜合指數跌勢則較重，終場下挫1.84%。

上週五美國股市回落，投資人拋售科技股，轉而投資市場價值股。其中半導體公司博通重挫逾11%，投資人再度對投資人工智慧能獲得的回報感到擔憂，費半重挫逾5%。

亞股週一全面大跳水，其中又以韓股跌勢最重，韓股開盤大跌113.42點，或2.72%，指數開低走低，一度大跌114.51點，或2.74%，測4052.65點，不過，急跌後，買盤進場，指數跌勢收斂，加上美期指反彈走揚，盤中跌勢大收斂，盤中一度較平盤靠攏，然不敵賣壓，終場指數跌76.57點或1.84%，收4090.59點。

日股開盤跌760點，或1.49%，以50076點開出，指數一度摜破50000點，回測49965點，跌871點，或1.71%，在買盤承接，指數跌勢收斂，終場跌668點或1.31%，收50168.11點。

至於台股週一在台積電、華邦電等權值股領跌，指數一度跌逾500點，測27684點，所幸，在軍工、鋼鐵、航運、水泥等傳產，及金融救援下，指數跌勢收斂，終場跌331.08點，收27866.94點，成交量4367億元。

