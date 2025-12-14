全球最強護照前3名都是亞洲國家 台灣和美國都進步1名

英國「亨利護照指數」（Henley Passport Index）公布最新全球護照排名，新加坡蟬聯榜首，南韓和日本分居第2和第3；台灣進步一名、名列36。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕根據英國「亨利護照指數」（Henley Passport Index）公布最新全球護照排名，新加坡蟬聯榜首，南韓和日本分居第2和第3；台灣進步一名、名列36，可免簽證通行136個國家和地區。

「亨利護照指數」是全球首創且最具權威性的護照排名，依據持有人可免事先申請簽證前往的目的地數量進行評比。該指數涵蓋199本護照與227個旅遊目的地。

全球最強護照前三名都是亞洲國家。新加坡護照持有者，可享有193個旅遊目的地的免簽資格；第2強為南韓護照，可免簽前往190個目的地，日本以189個目的地位居第3。

比利時、丹麥、芬蘭、法國、德國、愛爾蘭、義大利、盧森堡、荷蘭、西班牙和瑞士並列第4，可暢行無阻前往187個目的地；奧地利、希臘、挪威、葡萄牙和瑞典以186個並列第5。

台灣名列第36，比上次評比前進1名，可免簽證通行136個國家和地區。

在上次評比中掉出前10名的美國，這次排名小幅前進1名來到第11名，可暢行前往180個目的地。中國護照免簽僅82國，與波札那並列第61名，可免簽通行82個國家目的地。

