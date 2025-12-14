自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

三星代工市占跌破7％遭台積狠甩！傳李在鎔找AMD談2奈米訂單

2025/12/14 19:29

韓媒14日披露，三星正與 AMD 洽談2奈米代工訂單。圖為三星代工廠。（法新社）韓媒14日披露，三星正與 AMD 洽談2奈米代工訂單。圖為三星代工廠。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕集邦科技（TrendForce）最新調查，台積電第3季市占衝上71%飆新高，穩居全球晶圓代工霸主；三星市占不增反減，市占率跌0.5個百分點至6.8%，排名第二，雙方差距持續擴大。韓媒14日披露，三星正與 AMD 洽談2奈米代工訂單，希望趕上台積電的步伐。

《Wccftech》14日指出，三星尚未成為主流晶圓代工廠，因為其主要競爭對手台積電一直是蘋果、AMD 甚至特斯拉等客戶的首選。鑑於台積電產能滿載，三星趁機搶食代工訂單。

據韓媒《Sedaily》14日披露，繼特斯拉和蘋果之後，AMD 也正在與三星晶圓代工商討2奈米SF2）製程的合作方案，並且兩家公司正在合作開發下一代 CPU，很可能是 EPYC Venice CPU。

兩家公司計劃在明年1月左右最終敲定契約，屆時將評估該製程是否能夠達到AMD要求的性能水準。

報導說，三星代工部門今年上半年虧損約4兆韓元，但在獲得特斯拉和蘋果等大型科技公司的訂單後，業績已反彈。此外，若與AMD達成合作，預計將進一步鞏固該公司的成長動能。一位業內人士表示，隨著產能積壓，台積電難以滿足新增訂單的需求。隨著台積電生產成本的上升，三星作為替代晶圓代工廠的吸引力日益增強。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財