三星代工市占跌破7％遭台積狠甩！傳李在鎔找AMD談2奈米訂單

韓媒14日披露，三星正與 AMD 洽談2奈米代工訂單。圖為三星代工廠。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕集邦科技（TrendForce）最新調查，台積電第3季市占衝上71%飆新高，穩居全球晶圓代工霸主；三星市占不增反減，市占率跌0.5個百分點至6.8%，排名第二，雙方差距持續擴大。韓媒14日披露，三星正與 AMD 洽談2奈米代工訂單，希望趕上台積電的步伐。

《Wccftech》14日指出，三星尚未成為主流晶圓代工廠，因為其主要競爭對手台積電一直是蘋果、AMD 甚至特斯拉等客戶的首選。鑑於台積電產能滿載，三星趁機搶食代工訂單。

請繼續往下閱讀...

據韓媒《Sedaily》14日披露，繼特斯拉和蘋果之後，AMD 也正在與三星晶圓代工商討2奈米SF2）製程的合作方案，並且兩家公司正在合作開發下一代 CPU，很可能是 EPYC Venice CPU。

兩家公司計劃在明年1月左右最終敲定契約，屆時將評估該製程是否能夠達到AMD要求的性能水準。

報導說，三星代工部門今年上半年虧損約4兆韓元，但在獲得特斯拉和蘋果等大型科技公司的訂單後，業績已反彈。此外，若與AMD達成合作，預計將進一步鞏固該公司的成長動能。一位業內人士表示，隨著產能積壓，台積電難以滿足新增訂單的需求。隨著台積電生產成本的上升，三星作為替代晶圓代工廠的吸引力日益增強。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法