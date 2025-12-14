拒台灣人入境、用龍蝦懲罰你！「這國」進口狂瀉逾7成

古巴政府親中，對台不友善。台灣對該國龍蝦進口額也大幅縮減。示意圖。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕外交部在官網指出，古巴政府極為親中，對我國不友善，曾發生多起古巴移民單位拒絕持我國護照者入境案例，外交部建議國人暫避免前往古巴商旅。我方也硬起來，拒買古巴龍蝦。最新統計顯示，今年前11月從古巴進口的龍蝦金額只剩93.8萬美元（約台幣2927萬），較去年同期雪崩逾7成，進口排名從去年的第4名直接摔至第12名。

外交部在官網指出，古巴觀光部於2025年4月7日公告電子簽證（eVisa-Cuba）入境實施方案，宣布自同年7月1日起全面實施電子簽證入境措施，現行核發之入境觀光卡（Tarjeta de turista）有效期限至2025年6月30日止。

外交部提醒，古巴政府極為親中，對我國不友善，曾發生多起古巴移民單位拒絕持我國護照者入境案例，外交部建議國人暫避免前往古巴商旅，倘仍須前往，建議國人於出國前至外交部領事事務局網站「旅外國人動態登錄」網頁（https://www.boca.gov.tw/sp-abre-main-1.html）或利用該局LINE官方帳號（ID：@boca.tw）完成「出國登錄」。

由於古巴對台態度不友善，台灣也採取反制措施，對古巴龍蝦進口大幅衰退。根據農業部最新統計，今年前11月龍蝦進口額為4723.8萬美元（約台幣14.7億），前5大進口國來源國為巴西、澳洲、印尼、美國及葉門。

至於古巴今年前11月的龍蝦進口額只有93.8萬美元，較去年同期的367.6萬美元（約台幣1.15億），跌幅高達74.5%。進口排名更從去年的第4名摔至第12名。

