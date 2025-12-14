南韓資通訊產品出口飆新高 台灣市場增幅全球最高、遠超中國

受惠於半導體出口繁榮，南韓11月資通訊產品出口創紀錄。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕南韓官方14日發布最新統計，今年11月資通訊（ICT）產品出口額達254.5億美元，年增24.3%，創新高。其中對台灣出口增幅高達32.2%，排名第一，中國居次，增幅為25.3%，第三名為歐盟18.1%。

綜合韓媒報導，南韓產業通商資源部及科技資訊通信部14日聯合發布的《11月資訊通訊技術進出口趨勢報告》，上月ICT產品出口額達254.5億美元，較去年同期成長24.3%。

受DRAM和NAND快閃記憶體價格上漲以及高頻寬記憶體（HBM）等高價值產品強勁需求的推動，11月半導體出口額飆升38.6%，達到172.7億美元，帶動整體出口成長。

按產品劃分，半導體出口是推動整體出口成長的主要動力，較去年同期成長38.6%，行動電電成長3.5%、電腦及週邊設備成長1.9%、電信設備成長3.3%，至於顯示器則下滑3.7%。

依ICT出口地區劃分，出口增幅依序為：台灣（32.2%）、中國（25.3%）、歐盟（18.1%）、越南（11.6%）及美國（7.9%）。對印度ICT出口下降，主要原因是半導體出口下降了8.9%。

