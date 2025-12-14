世界「鑽石之城」1百萬人生計被50％關稅重擊

蘇拉特是印度西部古吉拉特邦一座擁有600萬人口的城市，被稱為世界「鑽石之城」，全球90%的鑽石加工都集中於此。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕被譽為世界「鑽石之城」的印度蘇拉特（Surat），因川普政府的關稅政策而黯然失色。川普政府於今年8月下旬對印度加徵了50%的關稅，這是當時全球最高的關稅稅率。如今這座城市擁有100萬員工的大型和中小企業面臨失業風險，令人擔憂。

蘇拉特是印度西部古吉拉特邦一座擁有600萬人口的城市，被稱為世界「鑽石之城」，全球90%的鑽石加工都集中於此。來自非洲和其他國家的毛坯鑽石在這裡進行打磨和加工，然後出口到世界各地。美國是最大的出口目的地，佔總量的30%。

蘇拉特鑽石協會主席賈格迪什·孔特說：「關稅一提高到50%，所有這些好處就都消失了，所以影響是巨大的。這是政府間談判才能決定的事情，所以我們無能為力」。

8月27日，川普政府對印度加徵了25%的關稅，作為對印度25%對等關稅的「懲罰」。印度從俄羅斯大量進口原油，而俄羅斯仍在繼續入侵烏克蘭。

在這座喧囂的城市中心，汽車、摩托車和自動人力車在狹窄的街道上鳴笛不停，鑽石加工廠和珠寶廠鱗次櫛比。在巷弄市場裡，商販們將鑽石攤放在小桌上。鑽石和珠寶產業是當地的重要產業，僱用了約1百萬人。

自新冠疫情爆發以來，鑽石需求驟降，價格下跌，而由於烏克蘭戰爭後遭受的經濟制裁，俄羅斯毛坯鑽石不得不經由杜拜和其他管道進口，導致成本上升。

此外，高達50%的全球最高關稅也對俄羅斯造成沉重打擊，導致對美出口停滯。擁有約6000家會員企業的協會擔心，這無疑將是一個重大打擊，尤其是對小型工廠而言。

在鑽石產業面臨動盪時期，包括需求疲軟、價格下跌以及禁止從俄羅斯進口毛坯鑽石等問題之際，越來越多的公司正在將其鑽石業務從「單一業務」擴展到製造戒指和項鍊等珠寶。

進口商品主要進口商Kakadiam的老闆 Hasmukh Kakadiya說道：「如果50%的高關稅繼續實施，整個行業將有10%到15%的工人失業」。

在Kakadiam的總部，約有2700名員工，每天24小時輪班工作，從早上8點開始，晚上8點下班。每個流程都在一棟大型建築內進行，員工在進入工作區域之前都要在門口進行臉部辨識檢查。

35歲的阿尼爾·羅伊經營著一家擁有約30名員工的小公司，他說：「鑽石加工的難點在於如何在保持重量的同時將其切割得更薄。掌握這項技術需要7到10年的時間，而這直接影響到鑽石的價格。」

印度寶石和珠寶出口促進委員會（GJEPC）古吉拉特邦主任傑延蒂·薩瓦里亞說：「由於金價上漲，越來越多的公司開始使用價格約為天然鑽石十分之一的人造鑽石，以降低珠寶的整體價格。天然鑽石和人造鑽石的拋光工藝相同，因此一些公司正通過將員工從天然鑽石加工轉移到人造鑽石加工來規避關稅對就業的影響」。

川普政府的「美國優先」政策和印度莫迪政府的「印度製造」政策旨在促進製造業發展，但由於這兩個大國的旗艦政策發生衝突，雙方的合作陷入了停滯。

