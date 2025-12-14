大高雄不動產公會 協力為弱勢家戶打造避風港

大高雄不動產建築開發商業同業公會偕同業界，為弱勢家戶打操避風港。圖為場勘過程。（高市社會局提供）

〔記者洪臣宏／高雄報導〕大高雄不動產建築開發商業同業公會與高市社會局攜手，協助弱勢家戶修繕，讓他們住得更放心，受助的楊家姊妹說，感謝給了安全住所，焦慮的心情同時也有了「避風港」。

大高雄不動產建築開發商業同業公會與高市社會局合作弱勢家戶修繕計畫案，理事長李正聰這次協同傳田、泓基工程、正峰行、冠嶺及三葉造漆工業，前往茄萣區幫助弱勢家庭，在短短3周內從場勘、估價、泥作、防水施工、粉刷，不畏颱風攪局，完成屋頂補強及防水。

60餘歲的楊家姊妹是社會局關懷的脆弱家庭個案，姊妹兩在父母亡故後互相照顧，妹妹受傷後無法工作，姐姐也年邁在家，家中經濟陷入困窘，房屋年久失修，屋頂及牆壁毀壞，下雨時屋內也在下小雨，楊家姊妹長期擔心受怕，身心俱疲。

看到屋頂及外牆完成修繕，楊家姊妹說，感謝公會這麼細心又迅速的提供專業的協助，讓原本焦慮擔心的心情終於有了避風港，以後可以每天都好好睡覺了。

社會局長蔡宛芬感謝高雄市大高雄不動產開發商業同業公會結合企業秉持回饋社會的精神，熱心公益，期盼未來有更多民間團體及企業，一同打造善的循環，造福社會。

