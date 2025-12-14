最妖貴金屬今年已噴漲超過1倍 專家給出2026預測價好驚人

銀價今年迄今漲幅高達一倍以上。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕白銀被稱為窮人的黃金，今年漲幅狠甩黃金，上週一度觸及每盎司64.64美元，隨後獲利了結賣壓出籠，上週五現貨價（12日）收在61.7美元，今年漲幅仍高達112%。專家預期2026年白銀價格最高價有望攀上100美元，若以12日收盤價估算，後市漲幅還有6成之多。

今年以來貴金屬紅不讓，黃金、白銀、鉑金及鈀金表現都非常亮眼。投資人最愛的黃金及白銀漲勢更驚人，其中白銀今年迄今漲幅已超過1倍。

請繼續往下閱讀...

至於黃金價格今年已創下近50次歷史新高，近日交易價格落在每盎司4300美元附近徘徊。黃金今年迄今已上漲超過65%，創下自1979年以來最佳年度漲幅。

展望2026年，越來越多的分析師預計明年金價將達到每盎司5000美元，也就是說，後市漲幅約為16%，遠低於今年的漲幅，也低於2024年預計的27%的漲幅。

德國商業銀行大宗商品分析師弗里奇Carsten Fritsch指出，自2024年2月以來，黃金價格已經翻一倍。他補充說，黃金目前的上漲速度是不可持續的。德國銀行預計明年黃金價格將上漲至每盎司4400美元。

Capitalight Research 研究主管希文（Chantelle Schieven）仍然看好黃金在 2026 年之前的走勢，但她認為，黃金價格過去兩年表現非常出色，因此人們有理由質疑這種上漲趨勢能否持續。

她說，黃金價格可能處於泡沫區域，但這並不意味著它明年就會破裂。「我們持續看到全球金融市場發生結構性轉變，這將支撐金價長期走高。我認為到2026年，金價很容易達到每盎司5000美元。」

至於白銀未來走勢，分析師認為，白銀價格2026年可能達到每盎司75至80美元，甚至有人預測會達到每盎司100美元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法