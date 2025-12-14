需求和銷售是兩回事 輝達晶片銷中被卡脖子「這天」明朗？

雖然據稱市場對輝達H200 AI GPU的需求很高，但中國尚未最終確定該晶片在國內市場的銷售。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕據兩位知情人士透露，輝達已告知中國客戶，由於訂單量超過了目前的產能，公司正在評估增加其強大的H200 AI 晶片的產能。但外媒也指出，需求和銷售是兩回事。雖然據稱市場對輝達H200 AI GPU的需求很高，但中國尚未最終確定該晶片在國內市場的銷售。據悉，中國政府已召集相關部門本周三（17日）開會，最後決定H200是否在中國銷售。

上週美國總統川普表示，將允許輝達向中國出口其速度第二快的AI晶片H200處理器，並對此類銷售收取25%的費用。美國政府剛解除對中國銷售舊款Hopper架構GPU的禁令，但仍維持對Blackwell和Blackwell Ultra等新一代產品的禁令。

請繼續往下閱讀...

一位消息人士稱，中國企業對這款晶片的需求非常強勁，輝達正傾向於增加產能。由於討論內容屬於內部訊息，消息人士拒絕透露姓名。

輝達發言人在報告發布後向路透發表聲明稱：我們正在管理我們的供應鏈，以確保向中國授權客戶銷售H200不會影響我們向美國客戶供貨的能力。

包括阿里巴巴和字節跳動在內的中國大型企業上週已經與輝達接洽，商討購買H200顯示卡的事宜，並渴望下大訂單。消息人士稱，H200晶片的供應一直是中國客戶非常關注的問題，他們已聯繫輝達尋求對此問題的澄清。

先前有報導稱，中國可能會忽略Hopper H200 AI GPU，轉而專注於國產人工智慧技術，但現在看來並非如此。據報導，市場對這些GPU的需求非常強勁，輝達正考慮透過合作夥伴增設生產線，以確保供應穩定。

新增產能將有助於輝達維持供應鏈穩定，從而最大限度地減少或避免對美國客戶現有AI GPU訂單造成的影響。輝達已在加緊生產Blackwell Ultra GPU，Rubin GPU計劃於明年投產。

輝達Hopper H200 AI GPU 雖然是一款較老的晶片，但在中國國內市場仍然極具競爭力，並且擁有強大的軟體支援。它經歷了大量的軟硬體優化，進一步提升了其AI性能。雖然它不如Blackwell強大，但對於那些無法使用Blackwell或處於中小規模AI領域的用戶來說，它仍然是一款非常理想的晶片。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法