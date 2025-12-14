外媒點名「5檔」明年首選股票 台積電「不用多想就該納入」

《The Motley Fool》點名2026年最看好的「5檔」AI首選股票。（資料照，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕2023、2024以及2025年，對投資人工智慧產業而言，都是表現亮眼的年份。隨著2025年接近尾聲，投資人開始關注下一個問題，2026年是否還能延續這波熱潮？投資媒體《Motley Fool》報導點名，2026年最看好的「5檔」AI首選股票，其中報導指出，只要AI運算支出持續成長，「台積電」勢必能從中受惠，這也使它成為一檔「不用多想就該納入投資組合」的標的。

報導指出，市場對於巨額資金投入AI運算基礎建設是否真能帶來回報的疑慮正在升高，投資人愈來愈要求看到實質的投資成果，但截至目前為止，這些回報仍未真正浮現。即便如此，AI超大型雲端業者仍未放慢腳步，2025年，這些企業的資本支出創下歷史新高，而其中大多數資金都投入在資料中心建設上。更重要的是，幾乎所有業者都預告，2026年的資本支出將再創新高。以下5檔是2026年挑選AI股票的首選。

輝達（NVIDIA）與超微（AMD）

像是輝達與超微這類晶片設計商，長期以來都是AI產業中最受矚目的投資標的。這兩家公司都生產圖形處理器（GPU），由於GPU能將複雜運算拆解為大量小型任務並同時處理，因此特別適合AI工作負載。自2023年初AI基礎建設投資浪潮啟動以來，輝達始終是AI中的領頭羊，其完整且領先同業的技術生態系，也讓公司一舉登上全球市值最大的企業。

至於AMD，在AI熱潮爆發前便長期居於輝達之後，如今仍然如此，且其產品表現與市場滲透率，尚未達到與輝達相同的高度。不過，隨著產品競爭力逐步提升，加上AI超大型雲端業者積極尋找輝達晶片以外、更具成本效益的選項，情勢可能正在改變。

若這些業者開始對基礎建設支出更加精打細算，轉而採用AMD的晶片，可能意味著用更少的錢獲得相同運算力，或用同樣的預算換取更高效能。這也是為何AMD的產品在未來幾年可能更受青睞。公司管理層近期也向投資人表示，預期未來五年資料中心業務營收的年複合成長率可望達到60%。

博通

另一家值得關注的業者是博通（Broadcom）。與其他公司不同，博通並未推出自有品牌的運算晶片，而是直接與AI超大型雲端業者合作，為其量身打造專屬晶片。透過針對特定工作負載設計晶片，博通能在降低彈性需求的同時，最大化效能並降低成本。包括Alphabet等多家雲端巨頭，都已與博通展開合作。

Alphabet

Alphabet自行研發的AI加速器張量處理單元（TPU），過去主要用於內部運算，並透過Google Cloud對外出租。然而，Alphabet近來被市場認為可能成為這一領域中不可忽視的新勢力。外媒報導，Alphabet正考慮將TPU直接出售給Meta Platforms，這將是一項重大轉變，因為過去TPU僅部署於自家資料中心。若此計畫成真，Meta很可能只是第一位買家。

Alphabet在AI晶片市場究竟能掀起多大波瀾，仍有待觀察。但在AI基礎建設資金持續湧入的背景下，這四家公司目前看來都具備相當不錯的投資吸引力。對投資人而言，同時布局這四檔股票，會是相對穩健的策略，因為沒有人能準確預測，未來幾年哪一家會成為AI晶片市場的最終贏家。但可以確定的是，不論領先者是誰，至少會有一家公司表現突出。

台積電（TSMC）

上述這些公司，清一色都是「無晶圓廠」設計商。而目前全球高階晶片的最大製造商，正是台積電。台積電以營收計算，是全球最大的晶圓代工廠，在AI晶片競賽中扮演中立角色。

只要AI運算支出持續成長，台積電勢必能從中受惠，這也使它成為一檔「不用多想就該納入投資組合」的標的。或許在2026年，它不一定是這五檔股票中表現最亮眼的一檔，但極有可能穩居前二或前三名。

