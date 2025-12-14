75歲阿北擁395萬、月領3.6萬爽退休 卻崩潰「犯1錯」慘淪睡速食店

日媒以真實案例揭示，老年人的生活中潛藏著許多僅靠金錢無法解決的嚴重問題。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕許多人認為存夠了退休金就能安心，然而，老年人的生活中潛藏著許多僅靠金錢無法解決的嚴重問題。日本一名75歲老翁退休後每月領18萬日圓（約新台幣3.6萬元）年金、手中握有超過2000萬日圓（約新台幣395萬元）存款，然而，卻因為「過度自信」，自認對未來「準備充分」，這樣的錯誤心態，最終卻讓他被迫在東京繁華街的速食店裡熬過寒冷的一夜。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，75歲的高田健一（化名）年輕時曾在一家中型企業任職，擔任業務工作，收入穩定，終身未婚。退休後，他每月可領取約18萬日圓的年金，累積的退休金與存款合計超過2000萬日圓，自認早已為老後生活做好萬全準備，與「老後破產」這四個字毫無交集。

真正的變數，出現在今年年初。一封來自居住超過20年的出租公寓管理公司的通知信，打亂了他的退休節奏。信中指出，因建築老舊即將拆除，要求住戶在11月底前搬離。高田當時並未太過緊張，他認為自己手頭寬裕，就算房租提高一些，也能輕鬆換到條件更好的新屋，甚至還打算等天氣轉涼再慢慢找房。

然而，當他真正踏進不動產仲介，現實卻迎面而來。多家仲介在得知他75歲、單身後，態度瞬間轉為保留，有的直言可介紹的物件「幾乎沒有」，有的則提出一定要有親屬擔任連帶保證人，對於沒有兄弟姊妹、與遠親多年未聯絡的高田來說，這些條件形同封路。

他試圖證明自己的財務能力，主動提出可預付多年房租，甚至直接出示存摺餘額，但換來的仍是一次又一次婉拒。仲介坦言，許多房東對高齡租客存有疑慮，擔心孤獨死、失智風險或後續糾紛，寧願空屋也不願出租。高田一再碰壁，跑了5家、10家仲介，得到的回應幾乎一模一樣，「房東不願意把房子租給高齡者」。

隨著退租期限逼近，新居仍無著落，11月30日當天，高田只能將行李寄放在倉庫裡，卻找不到自己能落腳的地方，加上年末旅遊旺季，旅館全數客滿，最終，他在寒風中走進一家24小時營業的速食店，坐在冰冷的塑膠椅上度過漫長一夜。

高田回憶那一晚，表示「錢明明就在身上，卻連一個遮風避雨的地方都沒有。」語氣仍難掩羞辱與不甘。在向地方政府社福窗口求助後，高田最終才勉強找到可入住的住所。那段期間，他曾輾轉於速食店、漫畫咖啡廳與膠囊旅館之間，過著與「安穩退休」想像完全相反的生活，「我再也不想搬家了。」高田如此形容這段經歷。

這並非個案。根據日本調查，65歲以上族群在尋找出租住宅時，有超過4成坦言「非常辛苦」，其中約3成曾因年齡遭房東或仲介拒絕，即使經濟條件無虞，「高齡、單身」仍成為租屋市場中的高風險標籤。在高齡化快速推進的社會，這起事件也再次凸顯老後殘酷現實，早已不只是存款數字的問題，而是制度是否願意接住仍有能力、卻被年齡標籤排除在外的人。對許多仍自認「準備充分」的退休族而言，高田的遭遇，或許正是一記來得太晚的警鐘。

