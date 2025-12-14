「有子宮才是女人」！ 馬斯克對女性定義引發網友熱議

全球首富馬斯克（Elon Musk）對「女性」的定義，引發網友熱議。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕全球首富馬斯克（Elon Musk）週六（13日）發表其對「女性」的定義，即「有子宮才是女人」，發文一出引發網友熱議。

綜合媒體報導，馬斯克認為女性的定義完全基於生物學，具體來說就是子宮的存在。馬斯克週六在社交平台X發文表示，「如果你有子宮，你就是女人。否則，你就不是。（If you have a womb, you are a woman. Otherwise, you are not.）」。

請繼續往下閱讀...

馬斯克發文一出，引發網友熱議，有網友表示「不敢相信我們現在竟然到了需要說些顯而易見的事情的時代！！」、「這就是我從小在學校學到的。這有什麼好爭論的？」、「世界首富用一種即使在所謂的「受過教育」的人群中也存在爭議的言論來解釋基礎生物學，這應該被載入人類歷史史冊」。

也有網友表示不認同，稱「那是你的看法。跨性別女性也是女性」、「所以，如果一個女人做了子宮切除手術，她就不再是女人了嗎？」、「我尊重每個人真實地生活的權利，但當一個做過變性手術的人以女性視角評判甚至乾涉生理女性的生活時，我會感到被冒犯。身為女性不僅僅是一種性別」、「子宮並非必要條件；一顆善良、充滿愛的心才是真正重要的」等。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法