高階氣體強勁成長 法人看好台特化2大產品明年放量目標價380元

〔記者張慧雯／台北報導〕看好半導體先進製程推動高階氣體強勁成長，法人最新報告分析，上櫃化工股台特化（4772）旗下矽乙烷及AHF（無水氟化氫）明年將放量，預估明年每股稅後盈餘（EPS）可達6.86元，給予「買進」評等，目標價從367元調高至380元。

台特化併購弘潔一案於今年第四季正式併入財報，法人認為，主要客戶N2正式量產帶動矽乙烷稼動率提升，及乾式蝕刻氣體AHF小量出貨，上修今年第四季營收為8.34億元（季增30.4%、年增226.6%），預估第四季毛利率53.5%、稅後淨利2.14億元、EPS1.45 元。

展望2026年，法人認為，台特化有3大動能，第一、矽乙烷產線已完成去瓶頸化，年產能由26.4噸擴張至30噸，矽乙烷稼動率可提升至70%，第二、AHF隨先進製程擴張、N2量產，將帶動需求量顯著增加，AHF營收比重提升至特氣業務的雙位數，第三、弘潔科技可貢獻全年獲利。法人給予55倍本益比，以明年EPS6.86元估算，目標價380元，維持「買進」評等。

