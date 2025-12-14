自由電子報
貝佐斯前妻今年豪捐2245億做慈善 自2019年以來累計捐贈8241億

2025/12/14 11:58

亞馬遜創辦人貝佐斯前妻、美國作家暨億萬富豪慈善家史考特（MacKenzie Scott）。（美聯社）亞馬遜創辦人貝佐斯前妻、美國作家暨億萬富豪慈善家史考特（MacKenzie Scott）。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕亞馬遜創辦人貝佐斯前妻、美國作家暨億萬富豪慈善家史考特（MacKenzie Scott）致力兌現捐出財富的承諾，持續捐款給各慈善事業。日前史考特公佈了她2025年的最終慈善捐贈數據，今年共向約225個組織捐贈了71.66億美元（約新台幣2245億元）。

《CNBC》報導，史考特日前在其慈善平台Yield Giving發文指出，自去年12月她發文以來，她已經向世界各地開展工作的組織捐贈了71.66億美元。史考特稱，這個金額很可能會被媒體報導，但與今年人們向社區傳遞的個人關懷相比，任何金額都只是滄海一粟。

報導指出，根據史考特過去對外公佈的慈善捐贈數據，她2025年的捐贈使她自2019年以來的捐贈總額達到263億美元（約新台幣8241億元）。今年史考特的捐款流向約225個組織，其中包括幾所歷史悠久的黑人學院和大學，以及致力於解決貧困、社會不公和氣候變遷等問題的組織。

根據《富比士》報導，史考特更新後的慈善總額在終身捐贈榜上僅次於股神巴菲特（Warren Buffett）和比爾蓋茲（Bill Gates）2位億萬富翁。

《富比士》仍估計史考特的淨資產為299億美元（約新台幣9369億元），她在2019年與貝佐斯離婚後，成為世界上最富有的女性之一。

