BIS警示金價泡沫 法人看散戶湧入推升金價、泡沫疑慮不高

〔記者張慧雯／台北報導〕國際清算銀行（BIS）日前發布季度回顧報告，提到目前散戶的熱情正逐漸將金價推升至泡沫水準，而泡沫通常伴隨著負收益時期；不過，法人認為，散戶資金的湧入，主要反應投資工具更趨便利、民間資產負債表健康之下市場結構的改變，目前尚不需過度擔憂。

在近期市場的反彈中，美國股市和金價同步飆升，吸引大量散戶投資人資金的同時，也引發市場對於資產價格泡沫可能性的討論；在12月BIS公布的季度報告中，結論是散戶在市場中的角色日益重要，但鑑於散戶容易出現羊群效應，一旦發生拋售，可能會加劇價格波動，日益增長的影響力可能會在未來威脅市場穩定。

元大投顧解釋，近期以來散戶資金持續湧入，墊高整體市場的價格，不過，比起視為散戶追逐價格的投機行為，更適合被解釋為市場結構的改變。首先，美國家庭或企業的負債皆處於歷史相對低檔，未出現過度槓桿現象，在民間部門資產負債表相對健康的背景下，散戶資金的流入更可能反映投資工具日益便利（ETF工具的普及化），以及閒置資金的長期配置需求。

其次，ETF的報酬率與淨申購量呈現反向的相關性。也就是說，當ETF價格下跌時，散戶更傾向視為跌深買進的機會而加碼投資，散戶的大規模參與反而可能成為穩定的買盤，不一定成為威脅市場穩定的潛在風險因子。

第三點，現在的散戶並沒有10年前激進。若單從美股客戶融資餘額來看，的確金額高達1.18兆美元，創歷史新高，但若除以美股流通在外總市值，可以發現僅2.1%，明顯低於20年長期平均的2.6%，更顯著低於2000 年網路泡沫、2008 年金融海嘯時的水平。

元大投顧認為，投資人過度熱情很可能伴隨著波動加大，但畢竟這次的散戶熱情並不是過度槓桿的結果，加上景氣尚屬穩定，投資人也沒有迫切需要處分投資來因應生活，因此尚不需過度擔憂，金價並沒有泡沫化的危機。

