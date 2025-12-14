台股盤中再創歷史新高點 AI供應鏈與半導體產業成台股長線支撐

台股再創盤中歷史新高點，法人看好明年續揚。（擷取自奇摩股市）

〔記者張慧雯／台北報導〕美國宣布降息、台股多頭發威，上週四盤中再創歷史新高2萬8568點!台股持續高檔震盪，法人則看好 2026年美國主要科技巨頭財報穩健且資本支出持續上修，帶動台灣半導體產業營收成長，將繼續支撐台股行情。

12月FOMC會議決議降息1碼，並上調2026年經濟成長預估及下調通膨預期，整體維持「通膨溫和放緩、經濟穩健成長」的有利態勢，儘管主席鮑爾暗示1月的會議將會按兵不動，但聯準會宣布開啟「儲備管理購買計畫」，透過買入美元短期美國公債的方式支持流動性，市場預期在資金環境仍偏寬鬆的情況下，有助於明年風險性資產表現。

野村投信認為，2026年輝達Rubin伺服器、AWS/Google等ASIC晶片持續迭代推出，AI相關供應鏈如先進製程/封裝、記憶體、ABF/PCB載板、測試服務、ASIC晶片、電力、散熱等預料持續受惠，迎來新一波成長動能，未來3-5年AI族群仍是市場首選。

PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜指出，台股在時間上已接近年底，正是法人年度作帳行情進入最後關鍵期，看好晶圓龍頭大廠11月營收同期最佳、技術面維持相對強勢，且適逢外資開始休假，預期大盤將以盤堅震盪、類股輪動，中小型族群更具表現空間。

他建議，短線應關注指數能否守在季線之上，選股不選市，布局中長線趨勢股，電子族群仍以AI供應鏈、晶圓代工2奈米供應鏈、記憶體、IP、光通訊、低軌衛星、機器人為優先選擇，傳產則以特化、重電、塑化、紡織、金融等為主。

