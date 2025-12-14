南科前10月營業額2.36兆 較去年同期成長近4成

南部科學園區今年1至10月營業額約2.36兆元，較去年同期成長37.8%，表現亮眼。（南科管理局提供）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕受到高效能運算（HPC），以及全球人工智慧（AI）應用的強勁需求帶動，半導體先進製程、先進封裝、伺服器、網路通訊等產業鏈持續擴張，在配合研發高階伺服器導軌、網路通訊與消費性電子產品構件的在地製造能力下，南部科學園區今年1至10月營業額表現持續亮眼，整體約2.36兆元，已經超越去年全年的2.2 1兆元，較去年同期成長37.8%，將近4成之多。

儘管國際貿易環境競爭激烈，南科仍展現穩健的成長數據，積體電路產業受人工智慧應用需求增長驅動，市場對3奈米、5奈米先進製程技術需求強勁，1至10月營業額約2.05兆元，較去年增加42.66%。

而光電產業受惠不斷電系統銷售的成長，以及面板產業生產調控策略奏效，1至10月營業額1634.53億元，相較去年同期成長7.87%。

電腦及其周邊產業受惠雲端產業發展，通用伺服器與AI伺服器需求持續強勁，1至10月營業額446.38億元，較去年同期成長30.64%。

精密機械產業受惠於AI應用需求、全球半導體相關產業的熱絡，帶動精密元組件與自動化系統持續成長，1至10月營業額為657.41億元，較去年同期成長34.04%。

生物技術產業受惠醫療器材產業逐步開拓國際市場，1至10月營業額116.41億元，較去年同期成長6.62%。

管理局強調，南科不僅持續扶植本土材料、設備供應商，更增加台灣半導體供應鏈靱性，儼然已成為全球高科技供應鏈的關鍵角色。

