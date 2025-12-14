提高退休年齡全球大趨勢 這國「70歲」最老

初次上稿12-13 23:37 更新時間 12-14 07：05

提高退休年齡為全球趨勢。（路透資料照）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國理財投資網站《Investopedia》13日報導，利比亞官方退休年齡為70歲，是全球最高的退休年齡，而丹麥在今年春季通過一項法案，也將跟進，據此，在1970年12月31日以後出生者，可領取全額退休金的年齡將從67歲提高至70歲，即起逐步實施，直到2040年。分析師指出，提高退休年齡是全球趨勢，必須為更長的工作生涯與退休成本做好準備

請繼續往下閱讀...

報導說，即使在該法律通破前，丹麥與澳洲、希臘、冰島、以色列、義大利與荷蘭同列退休年齡第二高的國家，美國以66.7歲排名第三，西班牙以66.5歲排名第四。

全球退休年齡不斷提高的原因有許多，首先是較長的預期壽命對退休金制度造成壓力，而這正是丹麥提高退休年齡的主因，自2006年丹麥一直將官方退休年齡與預期壽命掛鉤。

其次是生育率下降導致人口高齡化，這意謂著越來越少年輕勞工支撐著越來越多的退休人員，而這正危及退休金制度的長期穩定。最後則是失衡的預算與通膨導致的財政壓力，迫使政府透過提高退休年齡來控制退休金支出。

名義上，上述國家的退休年齡高於印度、印尼、土耳其等國，這些國家的退休年齡都設定在50幾歲。沙烏地阿拉伯的退休年齡全世界最低，有些勞工在47歲就開始領取全額退休金。

不過，這些國家少有人在50多歲就停止工作，他們實質的退休年齡，或者平均退休年齡全都在65歲至69歲之間。

美國的實際退休年齡比法定退休年齡低許多。在美國，62歲就可以取得社會安全福利，不過福利金額將縮減，若等到67歲或70歲請領，將獲得更高額的福利金，根據萬通人壽保險（MassMutual）的數據，多數美國人傾向62歲退休。

美國共和黨一直推動提高退休年齡，2024年共和黨研究委員會建議社會安全署應在2033年前將法定退休年齡提高至69歲，該案並未被納入2026年「大而美法案」中。

退休計畫軟體供應商WealthTrace創辦人兼總裁凱里（Doug Carey）指出，總而言之，退休年齡可能繼續提高而不是降低，「多數人必須為更長的工作生活開始做準備」。他建議盡可能提高退休金繳納款、盡可能延後請領退休金，並為更長的壽命做好預算準備。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法