沒有甜甜價了！土耳其1水果98％被毀價格瘋漲

全球杏桃乾供應量短缺，價格飆漲。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，土耳其 2025 年 4 月遭遇災難性的春季霜凍，幾乎摧毀近 98%的杏子，加上主要產區隨後又遭遇乾旱，導致全球杏桃乾產量較去年同期下滑50%。這場嚴重的供應衝擊使價格飆升至歷史新高，擾亂國際貿易，對食品生產商和消費者帶來巨大挑戰。

綜合外媒報導，2025年土耳其杏子歉收被認為是近年來最具破壞性的農業災害之一，今年4月土耳其遭遇百年一遇的霜凍。這場極端寒流發生在杏樹的關鍵開花結果期，造成大範圍且不可逆轉的損害，甚至連杏樹本身也受到傷害。在最初的霜凍衝擊之後，生長季又遭遇持續乾旱和高溫天氣，進一步加劇本已受損的作物收成。

報導指出，這場霜凍幾乎摧毀土耳其近 98%的杏子作物，尤其是Malatya 省是土耳其杏子生產重鎮，產量約佔全國總產量的85%，並供應著全球相當大比例的杏桃乾。據悉，該地區近1300萬棵杏樹幾乎全部遭受重創，所有杏子顆粒無收。Malatya 約有5萬戶杏農，因為這場天災出現大規模破產現象。

報導說，Malatya 省通常每年生產約10萬噸杏桃乾，預計2025年將降至5000噸以下。受土耳其巨大損失的影響，全球杏乾產量預計將下降近50%。這場嚴重的供應衝擊使價格飆升至歷史新高，擾亂國際貿易，並對食品生產商和消費者帶來巨大挑戰。

截至2025年12月，其直接影響顯而易見是，杏桃乾嚴重短缺，價格飛漲，人們不得不瘋狂尋找替代貨源，儘管這些替代貨源往往品質較差。這場危機凸顯依賴集中生產中心的全球食品供應鏈的脆弱性，同時也彰顯氣候變遷對全球農產品日益加劇的影響。

土耳其杏桃乾短缺，買家急需尋找新的來源，給了喬治亞鞏固其在乾果出口市場地位的難得機會，部分喬治亞公司已在波蘭、德國及阿拉伯聯合大公國取得新訂單。

