看透美國策略＋扶植國產晶片 白宮AI沙皇：中國正拒絕輝達H200晶片

中國遲未接受輝達H200晶片。（法新社資料照）

〔編譯魏國金／台北報導〕白宮人工智慧（AI）沙皇薩克斯12日引述新聞報導說，中國意識到美國允許其採購輝達H200的策略，且為了扶植國產半導體，正拒絕該款AI晶片的進口。

在薩克斯的支持下，美國總統川普8日宣佈將允許H200晶片出口中國，希望透過讓美國競爭產品重回中國市場，挑戰華為等中國國家科技巨頭。薩克斯12日表示，他對於該策略是否奏效感到不確定性。

他接受彭博科技專訪說，「他們拒絕了我們的晶片，顯然他們不想要這些晶片，我認為理由就是他們希望半導體自主」。

薩克斯的言論引發輝達能否恢復中國營收的質疑，輝達的財測已完全去除中國的資料中心市場，不過輝達執行長黃仁勳預測，今年中國市場規模為500億美元（1.55兆台幣）。

彭博產業研究分析推估，H200中國年營收有機會達100億美元（3114億台幣），前提是中國接受輝達該晶片。

彭博報導，中國考慮推出一個規模高達700億美元（2.18兆台幣）獎勵計畫，以扶植其晶片製造產業，該產業被視為是與美國科技對抗至關重要的領域。

報導說，這將是目前規模最大、由國家支持的半導體獎勵計畫，突顯北京降低依賴輝達等外國晶片製造商的決心，也反映即使川普政府批准輝達向中國出售更強大的H200晶片，北京仍將持續支持華為、寒武紀等中國公司。

H200於2023年公佈，去年開始向客戶出貨，是輝達Hopper系列產品，效能僅次於Blackwell系列，落後即將推出的Rubin兩代，落後輝達最新款晶片18個月是川普政府決定放行H200出口中國的原因之一。

薩克斯說，「你看到他們不想接受H200，因為他們想扶植、補貼華為，我們當初考慮出售落後晶片給中國，可以搶奪華為市占率，但我認為中國政府已了解這一點，因此不願批准進口」。

知情者透露，川普政府之所以決定放行H200，是基於評估認定輝達的中國主要對手華為提供的AI系統，包括其Cloud Matrix 384平台可媲美輝達，該平台連接數百顆處理器，以彌補單一晶片較低的性能。一名知情人士透露，一些美國官員將H200的放行視為是對輝達之前推動向中國出口Blackwell晶片的一種妥協。

