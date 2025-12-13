中油僱員甄試登場 平均錄取率約12.34％

中油僱員甄試試場人員準備過程。（中油提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕中油今（13）日舉辦2025年僱用人員甄試第一試，分別在台北、台中及高雄三大考區設置六個考場同步進行。此次甄試共吸引7615人報名，首節實際到考人數為6222人，到考率達81.7％。本次預計錄取768人，平均錄取率約為12.34％。

中油指出，本次僱員甄試招考對象為高中（職）以上畢業者，不限性別與年齡，共開出20個招考類別。第一試採筆試方式，考科包含國文、英文兩項共同科目，占總成績30％，以及各類別專業科目，占70％。

請繼續往下閱讀...

中油也表示，為落實國營事業照顧弱勢族群的社會責任，本次甄試依往例對原住民族及身心障礙應考人筆試成績加計15％。此外，為維護考試公平性，特別商請國家通訊傳播委員會提供監測設備，並派員於各考場進行巡查，搭配隱形耳機偵測器與金屬探測設備，嚴防電子舞弊情事。

中油說明，第一試成績預計於115年1月7日開放網路查詢，並將擇優通知應考人參加第二試，時間訂於115年1月24日至25日。通過第二試並錄取者，將依第一、二試總成績排序，依志願分發至各單位接受為期6個月的訓練，期滿成績合格後正式僱用。甄試簡章及最新公告，均可至甄試專屬網站查詢。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法