Netflix 28年來的崛起：從DVD郵寄服務到好萊塢巨頭 擁有3億用戶

Netflix 28年前崛起，從一家DVD公司發展成為串流媒體大戰的贏家，如今更成為好萊塢的主要收購者。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕Netflix已發展成為全球最大的串流服務平台，在全球擁有超過3億用戶。Netflix在串流媒體大戰中勝出，現在計劃以720億美元收購華納兄弟。Businessinsider報導Netflix 28年來的崛起，從一家DVD公司發展成為串流媒體大戰的贏家，如今更成為好萊塢的主要收購者。

里德·哈斯廷斯和馬克·蘭多夫於1997年創立了Netflix，並在隔年推出了DVD租賃業務。Netflix的影音串流服務於十年後的2007年首次亮相。

請繼續往下閱讀...

Netflix的崛起促使迪士尼、康卡斯特等競爭對手紛紛推出各自的串流服務，引發了串流媒體大戰。Netflix一直保持著市場主導地位，並計劃進一步擴張。作為以720億美元收購華納兄弟探索頻道的一部分，Netflix達成協議，將HBO Max以及許多重要的電影和電視系列片納入旗下。

以下是Netflix如何崛起成為好萊塢巨頭的歷程。

1997年：里德·哈斯廷斯和馬克·蘭多夫創立了Netflix。

1998年：Netflix推出了DVD郵寄租賃服務，同年晚些時候，亞馬遜前執行長傑夫貝佐斯提出收購該公司。

1999年：Netflix開始提供訂閱模式，用戶可以選擇電影，按月付費透過郵寄方式租借。

2002年：Netflix上市。

2007年：Netflix推出視訊串流服務，對其現有的DVD租賃訂閱用戶免費開放。截至2006年底，Netflix的DVD租賃服務擁有超過600萬訂閱用戶。

2012年：Netflix推出首部原創影集《莉莉海默》。

2013年：Netflix加大原創節目製作力道。《紙牌屋》和《女子監獄》迅速成為 Netflix 的熱門劇集，並獲得了評論界的好評和艾美獎的認可。

2015年：Netflix發布了其首部原創電影《無境之獸》。

2017年：Netflix用戶突破1億。

2018年：Netflix以紀錄片《伊卡洛斯》獲得首個奧斯卡最佳紀錄長片獎。

2020年：Netflix任命其創意總監泰德·薩蘭多斯與哈斯廷斯共同擔任執行長。

2021年1月：Netflix宣布其用戶數突破2億。Netflix花了十年才獲得1億用戶，而不到四年時間就使用戶數翻了一番。

2021年9月：Netflix首次獲得比其他電視網或串流服務更多的艾美獎。

2021年11月：Netflix在全球推出首款電子遊戲。

2022年4月：Hastings證實Netflix將推出廣告支援版。

2022年11月：Netflix正式推出廣告支援計畫。

2023年1月：Netflix聯合創始人里德·哈斯廷斯卸任聯席首席執行長，由擔任首席營運長的格雷格·彼得斯接任。

2024年1月：隨著Netflix加強密碼保護並進入體育直播領域，訂閱量飆升。

2024年11月：Netflix公佈了廣告支援訂閱的驚人成長數據，並進一步進軍體育直播領域。

2025年1月：Netflix將其標準套餐的價格提高到每月17.99美元。

2025年10月：Netflix正式進軍影音播客領域，與Spotify合作。

2025年11月：首家Netflix House 在費城郊區開幕。Netflix 沒有像迪士尼那樣的主題樂園，但它在普魯士國王購物中心設有一個永久性設施。首家Netflix主題體驗館於11月在費城郊區開幕。體驗館將Netflix的熱門作品，例如《星期三》和《海賊王》，重新構思成互動體驗活動。更多分店計劃在德州和拉斯維加斯開業。





