馬斯克要求李在鎔做「這事」晶片生產就是要軋一腳

特斯拉和三星已達成多項合作協議，三星總裁李在鎔和特斯拉執行長馬斯克（見圖）在位於德州泰勒市的三星半導體工廠會面，討論多個商業議題。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕三星集團總裁李在鎔與特斯拉執行長馬斯克會面，討論兩家公司之間各項交易的進展。據韓媒報導，馬斯克要求李在鎔在三星位於德州泰勒市的半導體工廠內為特斯拉提供一個專用工作空間，以便特斯拉的員工能夠留在現場直接監控晶片生產，也就是客戶可以參與晶片製造的每個階段。

今年7月，三星與特斯拉簽署協議，為其未來的電動車生產新一代晶片AI6。隨後，特斯拉將當前一代晶片AI5的生產合約授予這家韓國科技巨頭。在簽署這兩項協議之前，三星就已經為特斯拉的電動車生產上一代晶片AI4。

由於兩家公司之間已達成多項合作協議，李在鎔和馬斯克在位於德州泰勒市的三星半導體工廠會面，討論了多個商業議題。據悉，雙方考察了生產線，並討論了良率目標和未來可能的技術合作。

馬斯克要求李在鎔在三星位於德州泰勒市的半導體工廠內為特斯拉提供一個專用工作空間，以便特斯拉的員工能夠留在現場直接監控晶片生產。

報告還稱，這兩家公司正在為三星晶圓代工測試一種新的商業模式，客戶可以參與晶片製造的每個階段，包括晶片設計、工廠建設、生產線配置和封裝，以加快反饋週期。

這種商業模式有望為公司吸引更多客戶，但這並非這家科技巨頭為吸引更多顧客所採取的唯一措施，它還在向其他公司提供Exynos 2600的散熱通道阻隔（HPB）技術，有助於降低晶片溫度，主要目的是吸引蘋果和高通等公司。

