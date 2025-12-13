中國缺了台積電如同跛腳 彭博：晶片技術陷瓶頸 10年以上難追趕

北京關鍵挑戰依然在於如何獲得先進製程晶圓產能，由於美國的限制，中國人工智慧晶片設計者無法利用台積電最先進的製造技術，這使中國晶片企業在在競爭中處於劣勢。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕中國在人工智慧時代不遺餘力地扶持本土晶片製造商，試圖削弱美國在半導體領域的統治地位，彭博新聞報導，中國仍面臨晶片技術瓶頸，由於美國的限制，中國人工智慧晶片設計者無法利用台積電最先進的製造技術，這使中國晶片企業在與輝達和超微半導體的競爭中處於劣勢。

美國總統川普本月稍早提議允許輝達向中國出售性能相對強大的H200晶片，但中國未來也必然會在國內尋求開發輝達的替代品。不過，安本投資中國股票投資經理Charlie Dai表示，北京「關鍵挑戰依然在於如何獲得先進製程晶圓產能」； 「目前仍存在相當大的供應缺口。預計中國將著重擴大先進產能以解決這一制約因素，但我們仍然預計未來幾年中國與美國之間仍將存在技術差距。」

晨星公司分析師Phelix Lee表示：「複製晶片加軟體生態系統需要10年以上的時間，因為人們必須應對用戶惰性、缺乏尖端晶片製造技術，以及設備進口限制等問題。」

業界可能面臨更為迫切的擔憂。無論國家決心如何，中國晶片企業面臨的瓶頸依然存在。

記憶體是另一個主要問題。中國企業不得不依賴走私或先前囤積的外國零件，尤其是高端記憶體晶片，來製造人工智慧加速器。這是因為中國尚未建立起完善的生態系統，來提供新興技術所需的所有關鍵零件。華為最新發布的人工智慧晶片被發現使用了來自韓國SK海力士和三星電子的上一代高頻寬記憶體晶片，而晶片本體則來自台積電。

華府及其盟友，包括日本和荷蘭，並未向中國提供製造最尖端人工智慧晶片所需的設備。荷蘭公司ASML迄今尚未向中國出售任何極紫外光曝光機系統。這種價值數百萬美元的大型設備被認為是製造速度最快、功能最強大的人工智慧加速器的關鍵。

現實情況更加嚴峻。中國為了達到先進技術，許多像華為這樣的公司都依賴中芯國際（被美國列入黑名單的公司），該公司無法採購到高效生產先進晶片所需的設備。另一家公司寒武紀生產的頂級處理器良率僅為20%左右，這意味著每五顆下線的矽晶片中就有四顆因無法使用而被丟棄。 TechInsights在報告中警告稱，中芯國際取得的成就是以成本為代價。

華為計畫明年生產約60萬顆其旗艦晶片910C昇騰晶片，而寒武紀則準備在2026年交付約50萬顆AI加速器。但作為參考，據估計，僅輝達一家在2024年就售出了100萬顆H20晶片，這是該公司為滿足中國出口管制要求而定制的產品。

