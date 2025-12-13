日本UNIQLO年末祭來了！時間、優惠重點一次看

UNIQLO是日本代表性的全球時尚品牌。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕UNIQLO是日本代表性的全球時尚品牌，而日本UNIQLO每年年底舉辦的促銷活動「年末祭」更是吸引不少粉絲，日本UNIQLO最近宣布，2025年的年末祭將在12月19日至12月31日舉行，活動期間多款商品都將以特別優惠價格販售。

綜合日本媒體報導，年末祭是UNIQLO的年度例行活動，主打多項冬季必備商品，包括外出穿搭所需的外套、毛衣、HEATTECH 等保暖單品，以及許多適合趁機汰換的襯衫與褲款，活動期間多款商品都將以特別優惠價格販售。

活動期間還將部分搶先推出「UNIQLO：C」春夏系列商品，並同步推出與「Tamagotchi（塔麻歌子、電子雞）」、「LABUBU（拉布布）」、「Minecraft（麥塊）」等人氣角色的聯名商品。

另於12月29日至31日的3天限定期間內，單筆消費滿含稅 1 萬日圓以上（約2036元新台幣），即可獲贈數量有限的贈品「抓毛絨毯」。而在 1 月 1 日至 3 日舉行的新年祭期間，同樣於單筆消費滿含稅 1 萬日圓以上，將可獲得贈品「波佐見燒茶杯」。

至於本次促銷活動的實際折扣商品清單與價格，UNIQLO官方表示將於日後另行公布。

