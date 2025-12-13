兩樣情！黃金強登7週高點、最新預估價公布 白銀創歷史後卻崩潰了

黃金週五（12日）上漲。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕白銀週五（12日）創下歷史新高之後下挫近3%，遭遇獲利了結賣壓，黃金則在週五漲到7週高點，而專家對2026年金價年度平均預估，是每盎司4213美元。

黃金現貨價上漲0.3%，報每盎司4293.43美元，稍早觸及10月21日以來最高。

請繼續往下閱讀...

2月交割黃金期貨上漲0.4%，報每盎司4328.3美元。

《路透》報導，美元歷經數日頹勢後止穩，由於黃金以美元計價，當美元升值，黃金對海外買家來說變得相對昂貴。TD Securities 商品策略全球主管梅萊克（Bart Melek）說：「市場上出現一些上漲氣勢，美元略為走強，加上獲利回吐因素，讓價格承受壓力。」

梅萊克說：「我們對2026年的金價年度平均預估，是每盎司4213美元。」

其他貴金屬部分，現貨白銀下跌約3%，報每盎司61.7美元，當天稍早曾漲至每盎司64.64 美元的歷史新高，白銀本週上漲近5%。由於庫存緊縮、工業需求持續成長以及被列入美國關鍵礦產清單，白銀價格今年迄今累計上漲112%。

CMZ在報告中表示：「價格已經過度上漲，需要謹慎對待。長期來看，白銀的基本面前景依然看好，因為工業需求預料會增加。」

