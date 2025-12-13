太無聊把桌遊當副業！小倆口玩出「爆紅遊戲」、年賺2356萬元

他們於 2020 年推出的第一款遊戲、也是目前 McMiller公司最暢銷的產品，名為《It’s Bananas》（猴尾巴遊戲 ）。（圖擷取自McMiller公司官網）

〔財經頻道／綜合報導〕派對遊戲（Party game）指的是在社交聚會中進行的遊戲，可促進在場人們的互動，美國一對住在洛杉磯的伴侶在新冠疫情期間實在太無聊，因此將一些自己發明的派對遊戲上網販售，並當成副業經營，結果這些遊戲大受歡迎，2人隨後創辦了派對與桌遊公司 McMiller，把副業變成了主業，該公司營收自創立以來已突破1250萬美元（約3.92億元新台幣），2025年全年營收上看500萬美元（約1.57億元新台幣）、淨利約75萬美元（約2356萬元新台幣）。

《CNBC》報導，居住於洛杉磯的麥格拉納漢（David McGranaghan）與米勒（Julian Miller）是一對已婚伴侶，他們週三（10日）播出的美國廣播公司（ABC）節目《創智贏家》（Shark Tank）中透露此一成果。

米勒回憶，在家族聖誕派對時，製造娛樂氣氛的責任總是落在他們身上，而家人們的熱烈回饋，讓他們確信「這件事一定有搞頭」。他們於 2020 年推出的第一款遊戲、也是目前最暢銷的產品，名為《It’s Bananas》（猴尾巴遊戲 ）。玩家需配戴繫在腰間、彎曲細長的塑膠「猴子尾巴」，並用其勾起在地上的紙板圖樣。麥格拉納漢表示，這款遊戲的目標客群為「跨世代族群」，特別受到家庭節慶聚會，以及單身派對與婚前派對的歡迎。

米勒指出，《It’s Bananas》主要透過亞馬遜及自家官網銷售，上市1年內便創下「接近 100 萬美元」（約3142萬元新台幣）的營收。這項迅速成功，讓原本只是「兼職副業」的事業，正式成為小倆口的全職重心。過去5年間，他們又陸續推出4款新遊戲，其中最新一款《Fish Fight》於今年 2 月上市。

不過值得注意的是，麥格拉納漢先前已有相關產業經驗。他曾於 2008 年共同開發桌遊《Game for Fame》，據《每日郵報》報導，該產品一度成為亞馬遜暢銷遊戲之一。

在《創智贏家》節目錄製時，2人透露，McMiller公司 自創立以來已累計銷售超過 65 萬件產品，總營收突破 1250 萬美元，其中大部分營收來自《It’s Bananas》。2人補充，該公司預計 2025 年營收可突破 500 萬美元，獲利約 75 萬美元。

McMiller 的遊戲單價通常為每件 23.99 美元（約753元新台幣），而其每件產品的「到岸成本」（Landed cost）僅約 3 美元（約94元新台幣），投資人暨企業家葛雷納（Lori Greiner）在節目中指出，這使該公司擁有「相當優異的毛利結構」。

