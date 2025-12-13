中國繼房市後又一未爆彈！農村銀行加速整併 反讓金融風險升溫

初次上稿12-12 23:47 更新時間12-13 07：28

中國小型銀行整併加劇金融風險。（法新社資料照）

〔編譯魏國金／台北報導〕《路透》檢視相關數據顯示，過去一年，中國許多新合併的小型銀行利潤下降、資本緩衝縮水，致使北京旨在避免規模8兆美元（250兆台幣）小型銀行風險的合併計畫面臨考驗。報導說，根據中國投資銀行中國國際金融公司（中金公司）的報告，中國的銀行整併加速，截至11月，今年至少有350家銀行被撤照，從2024年的198家上升。

請繼續往下閱讀...

官方數據顯示，合併行動主要針對網絡龐大的3600多家農村銀行與信用合作社，這些金融機構佔中國規模58兆美元（1812兆台幣）金融業的14％。

這些小銀行主要由負債累累的省級政府支持，多半透過短期貨幣市場與跨行借貸支撐，一旦當中一些小型銀行倒閉，將危及中國的金融穩定。

《路透》檢視公開取得的金融報告發現，2024年20家併入規模更小問題銀行的小型區域銀行中，至2025年年中，有13家利潤成長放緩或利潤下滑、甚至虧損，而有14家的資本適足率在合併後惡化。

相關結果突顯北京在改善其小型銀行資產負債表時面臨的挑戰，這些銀行多數受到房地產流動性危機與經濟成長放緩的雙重打擊。

龍洲經訊中國金融分析師張曉曦（音譯，Xiaoxi Zhang）說，「除非壞帳被確認並打消，否則，單單合併與收購並不能減少壞帳規模，它們只能稀釋壞帳風險」。

她補充，「地方銀行通常隸屬地方政府，因此如果合併與重組後的銀行仍無法吸收不良債務，地方政府很可能再度出手救援」。

《路透》之前報導，去年中國至少有290家銀行與農村合作社被併入較大型的地區銀行。小型銀行普遍被認為是中國金融穩定的弱點，充斥資產品質差、資本基礎與治理的問題。

根據4月公佈的財報，山西銀行在併入4家農村銀行後，2024年利潤暴跌逾90％，不良貸款率從前一年的1.74％跳升至2.5％，突顯整併小型銀行的挑戰。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法